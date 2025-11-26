Обвиниха украинец за умишлено убийство в "Студентски град"

С офийска градска прокуратура привлече обвиняем и го задържа за срок до 48 часа за умишлено убийство.

На 26.11.2025 г. Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняем 17-годишен украински гражданин за умишлено убийство по чл. 116 НК и постанови да бъде задържан за срок до 48 часа.

Досъдебното производство е образувано на 23.11.2025 г. в условията на неотложност от Столична дирекция на вътрешните работи – МВР, с провеждането на оглед на местопроизшествие. След установяване на доказателства, че евентуален извършител на престъплението е непълнолетно лице, делото е възложено на следовател от Следствен отдел при СГП, тъй като съгласно чл. 194, ал. 1, т. 1а НПК в тези случаи разследването се провежда от следовател.

Обвинението спрямо непълнолетния М. Р. е за това, че на 22.11.2025 г., в гр. София, ж.к. „Студентски град“, на ул. „Йордан Йосифов“ № 1А, като непълнолетен, но способен да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, по хулигански подбуди умишлено умъртвил Я. К., като го намушкал с нож в областта на лявото бедро, засягайки големи кръвоносни съдове и предизвиквайки остра кръвозагуба. Смъртта на жертвата настъпила на 25.11.2025 г., въпреки оказаната му своевременна висококвалифицирана медицинска помощ.

Предстои СГП да внесе искане в Софийски градски съд за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемия.