Грейс Кели и принц Рение – историята на една любов, започнала с писмо на свещеник

Т я беше една от най-красивите жени в света и истинска холивудска икона. Той – принц на Монако и един от най-желаните ергени на своето време. Любовната история на Грейс Кели и принц Рение остава една от онези необикновени връзки, които и днес очароват света и за които винаги ще се говори.

Двамата се запознават на 6 май 1955 г. във Франция, когато Грейс води американската делегация на кинофестивала в Кан. В програмата ѝ има среща с Рение III от Монако, но според тогавашни сведения тя искала да я отмени, изтощена от напрегнатото европейско турне. Въпреки умората, Грейс отива на срещата – която завършва с следобедна разходка из дворцовите градини и учтив разговор.

Embed from Getty Images

Първата им среща едва ли може да се нарече романтична, най-вече заради множеството фотографи, журналисти и служители на двореца, които ги обграждат. Освен това по това време Грейс Кели е във връзка с френския актьор Жан-Пиер Омон.

Въпреки това, принцът – чието пълно име е Рение Луи Анри Максенс Бертран Грималди – по-късно признава, че Грейс го впечатлила с чар, зрялост, чувствителност и изтънченост. Тогава той е на 32 години, а тя – на 25.

Грейс – най-добрият избор за принцеса

Срещата с американската красавица е като сбъдната мечта за принца – и същевременно част от много по-голям план. Рение отдавна искал да превърне Монако в притегателно място за световния елит и да засили връзките си със САЩ. Близкият му приятел Аристотел Онасис дори му предложил да се ожени за американска актриса. Двете възможни кандидатки били Мерилин Монро и Грейс Кели.

Мерилин не проявила интерес и дори шеговито го наричала „Принц Елен“. Самият Рение също считал, че Грейс е по-подходящият избор. Когато Кели се омъжила за принца на Монако, Монро ѝ изпратила телеграма: „Толкова се радвам, че намери изход от тази работа.“

Грейс също признала пред свои приятелки, че Рение е „очарователен“, и двамата започват да си кореспондират редовно. Макар писмата им да не били открито романтични, чувствата между тях растели. Те споделяли най-интимните си мисли – от страховете си до детските си спомени – сякаш се познават от цяла вечност.

Embed from Getty Images

Решаващото писмо и една необичайна Коледа

Минават месеци и Рение споделя на кралския свещеник, че не може да спре да мисли за младата американка. За да помогне на принца, свещеникът тайно пише писмо на Грейс, в което разкрива истинските чувства на Рение. Тя отговаря веднага – и изразява надежда да се срещнат отново при следващото му посещение в Европа.

Получил окуражаващия ѝ отговор, свещеникът започва да организира пътуване до САЩ. Малко преди Коледа той и принцът отпътуват за Ню Йорк, а след това – за Филаделфия, където отсядат при семейство Остин, приятели на свещеника.

Съвпадението е невероятно: семейство Остин също са близки с фамилия Кели, което позволява на всички да прекарат коледните празници заедно. За една седмица близките на Грейс добре опознават принца на Монако, който веднага ги спечелва.

В книгата „Грейс Кели: Холивудското момиче мечта“ сестрата на актрисата Лизан Кели Левин разказва, че Грейс не позволявала на кралския статус на Рение да я притеснява.

„Рение се вписа много добре – дори помогна с миенето на чиниите… вече му викахме ‘хайде, Рени’. Той се вписа чудесно“, спомня си тя.

Годеж, сватба и нов живот

През декември 1955 г. Грейс Кели и Рение III обявяват годежа си. Той първо ѝ подарява пръстен на приятелството с диаманти и рубини, а след това – впечатляващ 10,5-каратов диамантен годежен пръстен, който тя носи в последния си филм „Висше общество“.

Въпреки че се омъжва за принц, семейството на Грейс трябвало да осигури зестра за брака. Баща ѝ Джон Брендън Кели първо реагирал остро: „Дъщеря ми не е нужно да плаща на никой мъж, за да се омъжи за нея.“

Embed from Getty Images

В крайна сметка плаща договорените два милиона долара.

Бляскавата сватба се състои на 18 април 1956 г. в Монако пред три хиляди гости и десетки телевизионни камери. Смята се, че 30 милиона души гледат церемонията по телевизията.

Легендарната сватбена рокля на Грейс Кели – дело на холивудската дизайнерка Хелън Роуз – е ушита от 300 метра белгийска дантела и 150 метра коприна, тафта и тюл. В изработката участват 36 шивачки в продължение на три седмици. Роклята е подарък от MGM, където актрисата снима седем филма, и днес се съхранява в Музея на изкуствата във Филаделфия.

След сватбата Грейс става принцеса на Монако и окончателно напуска Холивуд. Посвещава се на хуманитарна дейност, майчинство и ролята си на принцеса. Ражда три деца – Каролайн, Стефани и бъдещия княз Албер II.

Бракът им продължава до трагичната ѝ смърт. Въпреки силната им връзка, отношенията им минават и през трудни периоди. Биографката Уенди Лий твърди, че малко след сватбата Рение имал няколко любовни афери, което унизило Грейс.

Embed from Getty Images

Трагичният край на принцесата

На 14 септември 1982 г., когато е на 52 години, Грейс Кели губи контрол над автомобила си по пътя към Монте Карло. В колата е и 17-годишната ѝ дъщеря Стефани, която получава леки наранявания. Грейс е с тежък мозъчен кръвоизлив и умира в болница.

Причината за инцидента така и не е напълно изяснена. Според някои тя получава инфаркт зад волана. Съществуват и множество конспирации – включително теория, че е убита от мафията заради строгите правила в казината на Монте Карло.

Смъртта на принцесата разтърсва цялото княжество. Принц Рение никога не се жени повторно и до края на живота си остава отдаден на паметта на съпругата си