Грейс Кели и принц Рение – историята на една любов, започнала с писмо на свещеник

Т я беше една от най-красивите жени в света и истинска холивудска икона. Той – принц на Монако и един от най-желаните ергени на своето време. Любовната история на Грейс Кели и принц Рение остава една от онези необикновени връзки, които и днес очароват света и за които винаги ще се говори.
Двамата се запознават на 6 май 1955 г. във Франция, когато Грейс води американската делегация на кинофестивала в Кан. В програмата ѝ има среща с Рение III от Монако, но според тогавашни сведения тя искала да я отмени, изтощена от напрегнатото европейско турне. Въпреки умората, Грейс отива на срещата – която завършва с следобедна разходка из дворцовите градини и учтив разговор.
Първата им среща едва ли може да се нарече романтична, най-вече заради множеството фотографи, журналисти и служители на двореца, които ги обграждат. Освен това по това време Грейс Кели е във връзка с френския актьор Жан-Пиер Омон.
Въпреки това, принцът – чието пълно име е Рение Луи Анри Максенс Бертран Грималди – по-късно признава, че Грейс го впечатлила с чар, зрялост, чувствителност и изтънченост. Тогава той е на 32 години, а тя – на 25.
- Грейс – най-добрият избор за принцеса
Срещата с американската красавица е като сбъдната мечта за принца – и същевременно част от много по-голям план. Рение отдавна искал да превърне Монако в притегателно място за световния елит и да засили връзките си със САЩ. Близкият му приятел Аристотел Онасис дори му предложил да се ожени за американска актриса. Двете възможни кандидатки били Мерилин Монро и Грейс Кели.
Мерилин не проявила интерес и дори шеговито го наричала „Принц Елен“. Самият Рение също считал, че Грейс е по-подходящият избор. Когато Кели се омъжила за принца на Монако, Монро ѝ изпратила телеграма: „Толкова се радвам, че намери изход от тази работа.“
Грейс също признала пред свои приятелки, че Рение е „очарователен“, и двамата започват да си кореспондират редовно. Макар писмата им да не били открито романтични, чувствата между тях растели. Те споделяли най-интимните си мисли – от страховете си до детските си спомени – сякаш се познават от цяла вечност.
- Решаващото писмо и една необичайна Коледа
Минават месеци и Рение споделя на кралския свещеник, че не може да спре да мисли за младата американка. За да помогне на принца, свещеникът тайно пише писмо на Грейс, в което разкрива истинските чувства на Рение. Тя отговаря веднага – и изразява надежда да се срещнат отново при следващото му посещение в Европа.
Получил окуражаващия ѝ отговор, свещеникът започва да организира пътуване до САЩ. Малко преди Коледа той и принцът отпътуват за Ню Йорк, а след това – за Филаделфия, където отсядат при семейство Остин, приятели на свещеника.
Съвпадението е невероятно: семейство Остин също са близки с фамилия Кели, което позволява на всички да прекарат коледните празници заедно. За една седмица близките на Грейс добре опознават принца на Монако, който веднага ги спечелва.
В книгата „Грейс Кели: Холивудското момиче мечта“ сестрата на актрисата Лизан Кели Левин разказва, че Грейс не позволявала на кралския статус на Рение да я притеснява.
„Рение се вписа много добре – дори помогна с миенето на чиниите… вече му викахме ‘хайде, Рени’. Той се вписа чудесно“, спомня си тя.
- Годеж, сватба и нов живот
През декември 1955 г. Грейс Кели и Рение III обявяват годежа си. Той първо ѝ подарява пръстен на приятелството с диаманти и рубини, а след това – впечатляващ 10,5-каратов диамантен годежен пръстен, който тя носи в последния си филм „Висше общество“.
Въпреки че се омъжва за принц, семейството на Грейс трябвало да осигури зестра за брака. Баща ѝ Джон Брендън Кели първо реагирал остро: „Дъщеря ми не е нужно да плаща на никой мъж, за да се омъжи за нея.“
В крайна сметка плаща договорените два милиона долара.
Бляскавата сватба се състои на 18 април 1956 г. в Монако пред три хиляди гости и десетки телевизионни камери. Смята се, че 30 милиона души гледат церемонията по телевизията.
Легендарната сватбена рокля на Грейс Кели – дело на холивудската дизайнерка Хелън Роуз – е ушита от 300 метра белгийска дантела и 150 метра коприна, тафта и тюл. В изработката участват 36 шивачки в продължение на три седмици. Роклята е подарък от MGM, където актрисата снима седем филма, и днес се съхранява в Музея на изкуствата във Филаделфия.
След сватбата Грейс става принцеса на Монако и окончателно напуска Холивуд. Посвещава се на хуманитарна дейност, майчинство и ролята си на принцеса. Ражда три деца – Каролайн, Стефани и бъдещия княз Албер II.
Бракът им продължава до трагичната ѝ смърт. Въпреки силната им връзка, отношенията им минават и през трудни периоди. Биографката Уенди Лий твърди, че малко след сватбата Рение имал няколко любовни афери, което унизило Грейс.
- Трагичният край на принцесата
На 14 септември 1982 г., когато е на 52 години, Грейс Кели губи контрол над автомобила си по пътя към Монте Карло. В колата е и 17-годишната ѝ дъщеря Стефани, която получава леки наранявания. Грейс е с тежък мозъчен кръвоизлив и умира в болница.
Причината за инцидента така и не е напълно изяснена. Според някои тя получава инфаркт зад волана. Съществуват и множество конспирации – включително теория, че е убита от мафията заради строгите правила в казината на Монте Карло.
Смъртта на принцесата разтърсва цялото княжество. Принц Рение никога не се жени повторно и до края на живота си остава отдаден на паметта на съпругата си