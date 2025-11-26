Какво ще стане с коргитата на кралицата? Неподозирана заплаха в новия им дом

П рез 2026 г. Андрю Маунтбатън-Уиндзор ще напусне Кралската ложа, като се смята, че ще се премести в имот в имението Сандрингам – частна собственост на брат му, крал Чарлз. Засега не е ясно дали бившата му съпруга Сара Фъргюсън, с която живее в момента, също ще се нанесе там. Неизвестно остава и бъдещето на любимите коргита, наследен от покойната кралица Елизабет II, пише HELLO!

Миналия месец Бъкингамският дворец потвърди, че коргитата ще останат под грижите на семейството.

„Коргитата ще останат със семейството“, се казва в изявлението. Не се уточнява обаче дали Андрю, Сара или принцесите Юджини и Беатрис ще им дадат дом. Ако двете кучета – Санди и Муик – се преместят с Андрю в Сандрингам, съществува потенциален проблем, с който могат да се сблъскат. Известно е, че имението в миналото е било свързвано със сезонни кучешки заболявания (SCI) – рядко, но опасно състояние, което може да бъде фатално.

През октомври 2025 г. екипът на имението публикува във Facebook предупреждение към посетителите: „Моля, имайте предвид, че есента е сезонът, през който в миналото в Сандрингам са наблюдавани случаи на сезонни заболявания при кучетата. SCI е рядко заболяване, чийто брой драстично е намалял от 2010 г. насам, никой не разбира причината за SCI и няма лечение.“

В публикацията се добавя: „Ключовите симптоми на SCI са повръщане, диария и умора в рамките на 72 часа след престой в гориста местност. Това рядко състояние обаче не е единствената причина, поради която тези симптоми могат да се появят; има много други често срещани причини за тези симптоми. Ако подозирате, че кучето ви има SCI, моля, свържете се с вашия ветеринарен лекар възможно най-скоро.“

От благотворителната организация „Синият кръст“ също обясняват: „Тъй като изследователите не разбират причината за SCI, за съжаление няма специфично лечение. Някои от симптомите обаче могат да бъдат облекчени с лекарства против повръщане и антибиотици. Ако лечението се приложи бързо, повечето кучета се възстановяват от SCI.“

В момента кучетата живеят в Royal Lodge в Уиндзор – имот с площ от 400 кв.м, осигуряващ достатъчно пространство за разходки и игра. Феновете на кралското семейство вече са виждали коргитата в социалните мрежи, когато Сара, бившата съпруга на Андрю, е споделяла техни снимки. На Международния ден на кучето тя публикува снимка с двете животни, придружена от думите: „Пожелавам на вас и всички ваши пухкави приятели Честит #МеждународенДенНаКучето. За цялата безусловна любов, лоялност и радост, които внасят в живота ни, Санди и Мюик ще получат допълнително лакомство в специалния си ден!“

Новият дом на Андрю Маунтбатън-Уиндзор

Макар точните условия на бъдещото му настаняване да не са известни, не липсват спекулации относно възможните имоти, в които опозореният кралски член може да се премести. „Фоли“ и „Гардънс Хаус“ са два имота под наем в Сандрингам, които изглежда малко вероятно да бъдат извадени от пазара, за да станат дом на Андрю. „Йорк Котидж“, който в момента служи като офис на имението, е сочен като по-вероятен вариант – с гледка към езерото и конюшните, предлагащ нотка лукс, подобна на тази в „Роял Лодж“.

Сандрингам е особено специално място за кралското семейство. Това до голяма степен се дължи на факта, че е частна собственост на крал Чарлз, а не е собственост на короната, което означава, че той може да прави с него точно както си пожелае. Вероятно затова е избрал това място за настаняване на Андрю – за да сведе до минимум обществената реакция.