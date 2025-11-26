Свят

Расте броят на жертвите на смъртоносния пожар в Хонконг

Около 700 жители са били евакуирани и настанени във временни центрове

26 ноември 2025, 17:10
Расте броят на жертвите на смъртоносния пожар в Хонконг
Източник: БТА

Т ринадесет души са загинали по последни данни при пожара в многоетажни сгради в жилищен комплекс в хонконгския район "Тай По" днес, съобщи Асошиейтед прес. 

Местните власти уточниха, че девет души са загинали на място, а четирима човека са починали по-късно в болница.

Първоначално бе съобщено за четири жертви.

Около 700 жители са били евакуирани и настанени във временни центрове. Огънят се е разпространил бързо по бамбуковото скеле и защитната мрежа, поставени около фасадата на комплекса в "Тай По".

На видеокадри от мястото се виждат най-малко пет близки сгради, обхванати от пламъци, а от прозорците на много от апартаментите излиза дим. 

 Вижте повече в нашата галерия: Бамбуково скеле разпали смъртоносен пожар в Хонконг

 

Бамбуково скеле разпали смъртоносен пожар в Хонконг
19 снимки
Бамбуково скеле разпали смъртоносен пожар в Хонконг
Бамбуково скеле разпали смъртоносен пожар в Хонконг
Бамбуково скеле разпали смъртоносен пожар в Хонконг
Бамбуково скеле разпали смъртоносен пожар в Хонконг
Източник: БТА, Габриела Иванова    
Пожар Хонконг Тай По Жертви Многоетажни сгради Жилищен комплекс Евакуация Бамбуково скеле Разпространение на огъня Пламъци
Последвайте ни

По темата

Протест срещу Бюджет 2026 -

Протест срещу Бюджет 2026 - "Триъгълника на властта" под обсада

„Грозна“, „враг на народа“ и „драскачка“ – Тръмп отново нападна репортерка

„Грозна“, „враг на народа“ и „драскачка“ – Тръмп отново нападна репортерка

Обвиниха украинец за умишлено убийство в

Обвиниха украинец за умишлено убийство в "Студентски град"

Грейс Кели и принц Рение – историята на една любов, започнала с писмо на свещеник

Грейс Кели и принц Рение – историята на една любов, започнала с писмо на свещеник

Банкери прогнозират: Какво ни чака при лихвите и таксите след еврото

Банкери прогнозират: Какво ни чака при лихвите и таксите след еврото

pariteni.bg
4 възможни причини защо кучето ви отказва да яде

4 възможни причини защо кучето ви отказва да яде

dogsandcats.bg
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
Ексклузивно

26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

Преди 10 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 9 часа
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда
Ексклузивно

Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Преди 10 часа
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година
Ексклузивно

Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година

Преди 10 часа

Виц на деня

Едно време с какви хубави имена кръщаваха децата! Сега го повикаш в парка по име, и пет кучета дойдат при теб!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Депутатите остават без паркоместа на&nbsp;площад&nbsp;&quot;Св. Александър Невски&quot;</p>

От 1 декември: Депутатите остават без паркоместа на площад "Св. Александър Невски"

България Преди 34 минути

Това става ясно от писмо на председателя на Народното събрание Рая Назарян до министъра на вътрешните работи Даниел Митов

<p>Нова стратегия: Руски език и идентичност в анексираните земи</p>

Путин подписа указ за укрепване на руската идентичност в анексираните райони

Свят Преди 50 минути

Още преди създаването на СССР част от украинците са били положително настроени към Москва, а голяма част от тях владеят както руски, така и украински език

Никола Саркози

Никола Саркози е окончателно виновен по делото за аферата Бигмалион

Свят Преди 59 минути

Саркози, който беше президент на Франция между 2007 и 2012 г., беше признат за виновен, че е прикрил незаконно превишаване на разходите за кампанията си

Какво се обърка в последната битка на Ръждавичка от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Какво се обърка в последната битка на Ръждавичка от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

„Никога не катерете стена с ръкавици“ - съветва категорично бившата спортна акробатка

Европейският парламент прие Бюджет 2026

Европейският парламент прие Бюджет 2026

Свят Преди 1 час

Парламентът успешно договори допълнителни 372,7 млн. евро за ключови приоритетни програми спрямо предложението на ЕК

Какво ще стане с коргитата на кралицата? Неподозирана заплаха в новия им дом

Какво ще стане с коргитата на кралицата? Неподозирана заплаха в новия им дом

Любопитно Преди 1 час

Известно е, че имението Сандрингам в миналото е било свързвано със сезонни кучешки заболявания (SCI) – рядко, но опасно състояние, което може да бъде фатално

"Абсурден план за мир": Евродепутати спорят за Украйна

"Абсурден план за мир": Евродепутати спорят за Украйна

Свят Преди 1 час

Повече от час продължиха дебатите по резолюцията

Франция разби шпионска мрежа с руско участие

Франция разби шпионска мрежа с руско участие

Свят Преди 1 час

Организацията често поставя плакати за кампаниите си на публични места

Израелски сили обсадиха Тубас с хеликоптер, правят арести

Израелски сили обсадиха Тубас с хеликоптер, правят арести

Свят Преди 1 час

Израелската армия съобщи, че е започнала съвместна операция с полицията и разузнаването

Водачът, врязал се във фенове на "Ливърпул", се призна за виновен по 31 обвинения

Водачът, врязал се във фенове на "Ливърпул", се призна за виновен по 31 обвинения

Свят Преди 1 час

През септември той пледира невинен

ЕС разследва Shein за продажбата на секс кукли и оръжия

ЕС разследва Shein за продажбата на секс кукли и оръжия

Свят Преди 1 час

Shein е глобален онлайн търговец на дрехи за бърза мода, със седалище в Сингапур, основан през 2008 г.

<p>Мицкоски отрича побоя над Владимир Перев, нарича го инсценировка</p>

Мицкоски отрича побоя над журналиста Владимир Перев, нарича го инсценировка

Свят Преди 2 часа

Нападението е регистрирано в полицията

Подновиха заседанието на НС и веднага след това го закриха

Подновиха заседанието на НС и веднага след това го закриха

България Преди 2 часа

Следващото заседание е в четвъртък от 9:00 часа.

Снимката е илюстративна

Стрес на работа? Цифровото наблюдение съсипва психиката на служителите

Любопитно Преди 2 часа

Какво е въздействието на дигиталното наблюдение, често наричано „bossware“, върху здравето, безопасността и трудовите права

<p>Журналист получи присъда за &quot;заплаха&quot; срещу Ердоган</p>

Журналист в Турция получи над 4 години затвор за "заплаха" срещу Ердоган

Свят Преди 2 часа

Алтайлъ беше арестуван на 21 юни и остава зад решетките

Елтън Джон

Единственото желание на Елтън Джон след „опустошителната“ загуба на зрението

Любопитно Преди 2 часа

Елтън даде актуална информация за здравословното си състояние, казвайки пред Variety: „Беше опустошително. Последните 15 месеца бяха трудни за мен, защото не можех да виждам нищо, да гледам нищо, да чета нищо“

Всичко от днес

От мрежата

Смарт покупки за котката: интересни предмети, които ще улеснят живота ви

dogsandcats.bg

Знаете ли точно колко зъба има кучето ви?

dogsandcats.bg
1

Знаете ли какво е дъбова гала

sinoptik.bg
1

Виждали ли сте гигантското алое в Балчик

sinoptik.bg

Радина Кърджилова и Пламен Димов – любовта им се завърна по-тиха и по-силна (СНИМКИ)

Edna.bg

Коя рана боли най-много след Арената в Дуранкулак? Говори Симона Ръждавичка от “Игри на волята”! (ВИДЕО)

Edna.bg

Хари Кейн с готова рецепта за победа срещу Арсенал

Gong.bg

Жестока атака по Гуардиола: опозори Шампионската лига

Gong.bg

Протестиращи срещу Бюджет 2026 блокираха движението в "Триъгълника на властта"

Nova.bg

Официално: Парламентът освобождава зоната за паркиране пред „Св. Александър Невски“

Nova.bg