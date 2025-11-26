Расте броят на жертвите на смъртоносния пожар в Хонконг

Т ринадесет души са загинали по последни данни при пожара в многоетажни сгради в жилищен комплекс в хонконгския район "Тай По" днес, съобщи Асошиейтед прес.
Местните власти уточниха, че девет души са загинали на място, а четирима човека са починали по-късно в болница.
Footage captured just minutes ago shows a major fire that broke out earlier this afternoon at Wang Fuk Court in Tai Po, Hong Kong, China.— Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 26, 2025
The death toll has risen from 4 to 13. pic.twitter.com/4qIH8wIToX
Първоначално бе съобщено за четири жертви.
🇭🇰 At least 4 people have died and several others were injured after a major fire broke out at Wang Fuk Court in Tai Po, #HongKong, today.— LiveLeak (@leaklive1) November 26, 2025
The blaze spread quickly along bamboo scaffolding surrounding the residential blocks. pic.twitter.com/HrUopSH4fg
Около 700 жители са били евакуирани и настанени във временни центрове. Огънят се е разпространил бързо по бамбуковото скеле и защитната мрежа, поставени около фасадата на комплекса в "Тай По".
На видеокадри от мястото се виждат най-малко пет близки сгради, обхванати от пламъци, а от прозорците на много от апартаментите излиза дим.
At least four people are dead and three others are injured after a major fire engulfed a residential apartment complex in Hong Kong's Tai Po district on Wednesday, with photos and video from the scene appearing to show serious damage to several buildings. https://t.co/bXXM22GCfQ pic.twitter.com/NmGhkKHcY0— ABC News (@ABC) November 26, 2025
