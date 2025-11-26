Дмитрий Песков: Мнозина провалят мирния процес за Украйна

Г оворителят на Кремъл Дмитрий Песков днес заяви, че е преждевременно да се говори за сключване на мирно споразумение в близко бъдеще за Украйна, съобщи агенция Интерфакс.
На въпроса на репортери дали мирното споразумение е близо, Песков отговори: "Почакайте, все още е преждевременно да се каже това," предаде Ройтерс.
Песков: Русия работи със САЩ за мир, Киев спъва процеса
Говорителят на Кремъл допълни, че е уверен, че в редица държави, включително и в САЩ, има много хора, които се опитват да провалят мирния процес, предаде ТАСС.
Full comment from Peskov on the US plan for settlement in Ukraine.— Juta - Sofia Vasilevskaya (@Parkidem_Sofia) November 26, 2025
Key points from Peskov's new briefing:
— Russia has no “news” on negotiations with the US.
— Moscow sees that Washington is consulting with Kyiv and adjusting its draft.
— Peskov called what is happening in… pic.twitter.com/tv2nrPOhgJ