Водачът, врязал се във фенове на "Ливърпул", се призна за виновен по 31 обвинения

Б ританец се призна за виновен по 31 обвинения, свързани с инцидента с врязването на лека кола във фенове на футболния клуб "Ливърпул" по време на парада в града през май по случай шампионската титла във Висшата лига, предаде Ройтерс.

"Хората звучаха отчаяно": Автомобил се вряза в пешеходци по време на парада на "Ливърпул"

Петдесет и три годишният Пол Дойл се разрида на подсъдимата скамейка в Кралския съд в Ливърпул, след като реши да се признае за виновен по обвинения, вариращи от умишлено причиняване на тежки телесни повреди до опит за причиняване на тежки телесни повреди и опасно шофиране.

#BREAKING | We can confirm Paul Doyle has today, Wednesday 26 November, pleaded guilty to 31 counts of causing grievous bodily harm with intent, wounding with intent, attempting to cause GBH, dangerous driving and affray.



Doyle, 54, formerly of Burghill Road, West Derby, was due… pic.twitter.com/VG7yOsRAKM — Merseyside Police (@MerseyPolice) November 26, 2025

През септември той пледира невинен и следващото заседание по делото беше насрочено за днес.

Съдът е взел предвид възрастта и чистото съдебно минало на фена на "Ливърпул"

Събитията се разиграха на 26 май в препълнения с хора център на Ливърпул, където милиони хора дойдоха да отпразнуват спечелването на титлата от местния футболен отбор и да наблюдават парада с участието на открит автобус, който премина по улиците на града с футболистите от отбора и спотно-техническия и щаб, които се радваха на спечеления трофей във Висшата лига.