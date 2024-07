НАСА разкри колко метеорита се сблъскват с Марс годишно

Е кип от изследователи, които разглеждат сеизмичните данни от спускаемия модул InSight на НАСА, установи, че всяка година на Марс попадат около 280-360 обекта, които причиняват кратери с диаметър над 8 метра.

(Във видеото може да научите повече за: Метеорът, който падна над България)

Учените, занимаващи се с изследване на екзопланети, използват данни за удари на метеорити от Марс и други планети, за да оценят възрастта на други тела в Слънчевата система, тъй като по-старите тела ще имат повече кратери от по-младите. Разбира се, трябва да се вземат предвид фактори като размера на обекта, неговата орбита и въздействието, което атмосферата му (ако има късмета да е значителна) оказва върху навлизащите в нея тела. Но най-общо казано, колкото повече удари се наблюдават, толкова по-стара е луната или планетата.

"Текущата степен на кратеризация на Марс на кратери с дължина под 60 м е оценена на базата на многократни спътникови изображения, но тези наблюдения са ограничени от разделителната способност на камерата и покритието с прах", обяснява екипът в своята статия.

NASA Lander's Seismic Data Reveals How Many Meteorites Impact Mars Per Yearhttps://t.co/V95Pr1kC2F