От 1 декември: Депутатите остават без паркоместа на площад "Св. Александър Невски"

Това става ясно от писмо на председателя на Народното събрание Рая Назарян до министъра на вътрешните работи Даниел Митов

26 ноември 2025, 16:54
Източник: Георги Димитров/Vesti

О т 1 декември 2025 г. парламентът няма да използва зоната за охрана, обособена на площад „Св. Александър Невски" към историческата сграда на Народното събрание. Това става ясно от писмо на председателя на Народното събрание Рая Назарян до министъра на вътрешните работи Даниел Митов, съобщиха от парламентарния пресцентър.

Зоната за охрана около сградата на Народното събрание на пл. „Народно събрание" № 2 е съгласувана с Министерството на вътрешните работи в изпълнение на разпоредби от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

До решението се стигна след като по-рано днес председателят на Народното събрание Рая Назарян постави въпроса за обсъждане по време на заседанието на Председателския съвет на парламента. Тя отбеляза, че цялата дейност на народните представители и администрацията на законодателната институция вече е съсредоточена в сградата на пл. „Княз Александър Първи". По темата бяха представени различни мнения от ръководствата на всички парламентарни групи.

Председателят на парламента Рая Назарян е на мнение, че пространството, което Народното събрание няма да използва, би било добре да бъде предназначено за пешеходна зона около храм-паметника „Св. Александър Невски".

Източник: БГНЕС    
