Мицкоски отрича побоя над журналиста Владимир Перев, нарича го инсценировка

Нападението е регистрирано в полицията

26 ноември 2025, 15:25
Мицкоски отрича побоя над журналиста Владимир Перев, нарича го инсценировка
Източник: БГНЕС

С еверномакедонският премиер Християн Мицкоски обвини нападнатия журналист Владимир Перев в инсценировка и самонараняване.

На 21-ви този месец в магазин в центъра на Скопие Перев бе нападнат пред свидетели. Нападението е регистрирано в полицията. 

Сигнал за пребит гражданин с български произход в Струмица

„Някой може да се намокри в дъжда навън и това да бъде представено като хибридна атака от страна на правителството, която застрашава интеграционния процес. Ако някой реши да се самонарани и това нещо го представи като атака, хибридна или не знам каква, това е друг въпрос“, каза той и добави: „Не очаквайте да получим червен килим и че няма да има измислици и инженеринг. Свикнали сме с тези неща. Между другото, вчера имах консултации и категорично отричам да е било извършено каквото и да е нападение срещу споменатото от вас лице“, каза още Мицкоски.

РС Македония: Повдигнаха обвинения на нападателя на Пендиков

По време на нападението срещу Перев са отправени и етнически заплахи и обидни думи за неговата българска принадлежност.

Българското Министерство на външните работи остро осъди поредната проява на агресия срещу местни българи и призова компетентните органи в Република Северна Македония да предприемат своевременни и ефективни мерки за разследване и наказание на извършителите.

Източник: БГНЕС    
Нападение над журналист Владимир Перев Християн Мицкоски Северна Македония Скопие Етнически заплахи Българска принадлежност Обвинения в инсценировка Българско МВнР Агресия срещу българи
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
