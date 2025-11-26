Мицкоски отрича побоя над журналиста Владимир Перев, нарича го инсценировка

С еверномакедонският премиер Християн Мицкоски обвини нападнатия журналист Владимир Перев в инсценировка и самонараняване.

На 21-ви този месец в магазин в центъра на Скопие Перев бе нападнат пред свидетели. Нападението е регистрирано в полицията.

Сигнал за пребит гражданин с български произход в Струмица

„Някой може да се намокри в дъжда навън и това да бъде представено като хибридна атака от страна на правителството, която застрашава интеграционния процес. Ако някой реши да се самонарани и това нещо го представи като атака, хибридна или не знам каква, това е друг въпрос“, каза той и добави: „Не очаквайте да получим червен килим и че няма да има измислици и инженеринг. Свикнали сме с тези неща. Между другото, вчера имах консултации и категорично отричам да е било извършено каквото и да е нападение срещу споменатото от вас лице“, каза още Мицкоски.

РС Македония: Повдигнаха обвинения на нападателя на Пендиков

По време на нападението срещу Перев са отправени и етнически заплахи и обидни думи за неговата българска принадлежност.

Българското Министерство на външните работи остро осъди поредната проява на агресия срещу местни българи и призова компетентните органи в Република Северна Македония да предприемат своевременни и ефективни мерки за разследване и наказание на извършителите.