Кога ще можем да наблюдаваме слънчево затъмнение в България

С еверна Америка още е в еуфория от пълното слънчево затъмнение, което бе наблюдавано в части от континента. Но кога и ние в България ще можем да се радваме на зрелищния природен феномен.

Следващото слънчево затъмнение ще бъде на 12 август 2026 година.

За съжаление в България слънчевият диск няма да се скрие напълно, а около 80%.

Максималната фаза на слънчевото затъмнение ще бъде видимо от арктическите райони на Канада.

А в Северна Америка следващото пълно затъмнение ще на 30 март 2033 година.

Следващото затъмнение ще настъпи след малко повече от седем години. След пълното слънчево затъмнение на 8 април 2024 г., следващото, което ще бъде видимо в Северна Америка, ще се случи на 30 март 2033 г.

Това затъмнение обаче няма да бъде толкова достъпно за повечето северноамериканци; пълното затъмнение ще се вижда само в Аляска и Русия. Според Time and Date само 67 600 души живеят на пътя на пълното затъмнение, въпреки че той е широк 484 мили (779 км). За сравнение, пътят на тоталността за затъмнението на 8 април е широк 115 мили (185 км) и обхваща 43,8 милиона души.

