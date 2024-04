"Беше зрелищно": Милиони наблюдаваха слънчевото затъмнение над Северна Америка (СНИМКИ)

М илиони хора наблюдаваха пълното слънчево затъмнение над Северна Америка - от Мексико през САЩ до Канада, предаде Асошиейтед прес.

Един след друг вчера потънаха в мрак райони, простиращи се от мексиканския град Масатлан, на брега на Тихия океан, през 15 американски щата до канадската атлантическа провинция Нюфаундленд.

Луната скри изцяло Слънцето за до 4 минути и 29 секунди на места, отбелязва ДПА.

The total solar eclipse in North America. It’s the first one over the continent in seven years, and it will be the last one visible from the contiguous United States until 2044.



Photos via National Astronomical Research Institute of Thailand (NARIT)’s team in Oklahoma, US.… pic.twitter.com/wyZKPozNKP — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) April 9, 2024

В района, където можеше да бъде наблюдавано астрономическото явление, живеят 44 милиона души, посочва АП. Още милиони хора дойдоха, за да видят редкия феномен.

Пълни затъмнения се случват, когато Луната се окаже точно между Земята и Слънцето, временно блокирайки светлината от нашата звезда посред бял ден, обяснява Франс прес.



Слънцето е около 400 пъти по-голямо от Луната, но се намира 400 пъти по-далече, така че двете небесни тела изглеждат сходни по размер.

Събитието стана видимо първо в Западно Мексико в 18:07 ч. по Гринуич (21:07 ч. българско време). След това траекторията премина през 15 американски щата - от Тексас до Мейн, преди пътят му да завърши в източната част на Канада.

Около ивицата на пълното затъмнение хората имаха възможност да видят частично затъмнение.

Пътят на пълното затъмнение, широк приблизително 185 километра, обхвана няколко големи града, сред които Далас, Индианаполис, Кливланд, Бъфало и Монреал. По приблизителни оценки по трасето живеят 44 милиона души, две трети от които - над 30 милиона, в САЩ, а още няколкостотин милиона - в радиус от 320 километра, включително в Ню Йорк. Като се прибавят и всички ентусиасти, любители астрономи, учени и други, не е чудно, че хотелите и полетите бяха разпродадени, а пътищата - задръстени.

The total solar eclipse that was visible in the sky across Mexico, the United States and Canada on April 8 has completed its journey over continental North America. This year's path of totality is 115 miles (185 kilometers) wide and home to nearly 32 million Americans, with an… pic.twitter.com/t2f5sOfSau — CGTN (@CGTNOfficial) April 9, 2024

За сметка на това облачното време не позволи на хората в Обединеното кралство да наблюдават частичното слънчево затъмнение, което трябваше да се види над Британските острови, посочва ДПА. Все пак видимостта варираше по места - от 43 процента в Западна Ирландия до едва 1 процент в Манчестър.

Според професор Дон Полако от катедрата по физика в Университета на Уоруик, Англия,, обаче те така или иначе не са пропуснали кой знае какво, защото "нямаше нищо, което си заслужава да се види в Обединеното кралство". "Пълното затъмнение просто е толкова невероятно. Частичните затъмнения наистина са скучни", увери Полако от Тексас. Той добави, че пълните затъмнения са "много вълшебни", и определи наблюдаването им като "сетивно претоварване".

Сред щастливците в Мексико бе и президентът Андрес Мануел Лопес Обрадор, който отиде специално в курорта Масатлан, за да преживее един "незабравим ден".

First total solar eclipse in North America for over 350 years I'm told. 😅 https://t.co/QvgdZjs1Dm — 𝕁𝕒𝕪 𝔹𝕠𝕓 & 𝕊𝕠𝕟𝕤 (@JayBobSons) April 9, 2024

"Беше зрелищно, никога не съм виждала нещо подобно", заяви пред АФП 36-годишната местна жителка Паулина Нава. Тя разказа, че е наблюдавала реакцията на хората около нея, която е била невероятна. "Някои ръкопляскаха, а други се прегръщаха", добави жителката на Масатлан - курортен град с население от около половин милион души, където се стекоха и много туристи.

"Беше страхотно, възхитен съм", каза пред АФП Гари Кристенсен - адвокат, пропътувал разстоянието от над 2 хиляди километра от северозападния американски щат Орегон до Тексас. Въпреки облаците хората в южния щат все пак успяха да зърнат пълното слънчево затъмнение поне за няколко мига.

За сметка на това в Монреал времето беше идеално и десетки хиляди хора се събраха в голям градски парк.

Total solar eclipse darkens skies over parts of North America https://t.co/dZ1u144mF7 pic.twitter.com/jQ5ANMW20b — Reuters (@Reuters) April 9, 2024

"Беше още по-добре, отколкото си представях", коментира една от тях - 26-годишната Ломи Лароз.

Пълни слънчеви затъмнения може да бъдат наблюдавани на Земята на всеки между 11 до 18 месеца, но не и често в райони, където живеят толкова много хора. За последно в Съединените щати това астрономическо явление бе видимо през 2017 г., а следващият път, когато Луната ще закрие изцяло Слънцето за хората, живеещи от едното до другото крайбрежие на САЩ, ще бъде чак през 2045 г., отбелязва АП.

The total solar eclipse that was visible in the sky across Mexico, the United States and Canada on April 8 has completed its journey over continental North America. This year's path of totality is 115 miles (185 kilometers) wide and home to nearly 32 million Americans, with an… pic.twitter.com/anU0d0sSWq — Muhammad Tanveer Akhtar (@tanveeraone) April 9, 2024

Иначе година по-рано пълно слънчево затъмнение ще може да бъде наблюдавано от три американски щата.

Любителите ще имат възможност да видят редкия феномен през 2026 г. в Испания, посочва АФП.

