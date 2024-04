Странната история на несъществуващия елемент на слънчевото затъмнение

П о време на слънчевото затъмнение през 1869 г. двама астрономи откриват в спектъра на слънчевата корона емисионна линия, която не съответства на нито едно познато вещество. Някои решават, че това трябва да е нов елемент, и го наричат короний, въпреки че други предпочитат нютоний. В крайна сметка става ясно, че такъв елемент не съществува и че емисионната линия с дължина 530,3 нанометра има още по-странна причина, но това не пречи на корония да окаже влияние върху развитието на науката.

Фактът, че при нагряване всеки елемент и всяка молекула имат свой специфичен спектър, уникален като пръстов отпечатък, е открит 50 години по-рано. През 1868 г., също по време на затъмнение, няколко астрономи откриват непозната спектрална линия, за която редакторът на Nature Джоузеф Локиър предполага, че представлява нов елемент, наречен от него хелий, по името на гръцката дума за Слънце.

Когато на следващата година се случва друго затъмнение, хелий все още не е изолиран на Земята, така че природата му остава загадка. Въпреки това перспективата за откриване на нови неизвестни елементи е един от двигателите, които карат учените да пътуват до труднодостъпни места като Аляска, за да наблюдават затъмнението, а отличителната зелена линия подсказва, че са открили такъв елемент.

