КНДР изстреля ракета към Японско море, летателното средство се е взривило във въздуха

С еверна Корея е изстреляла балистична ракета към Японско море, съобщи южнокорейската информационна агенция Йонхап, като се позова на Съвета на началник-щабовете в Сеул.

Южнокорейските военни отбелязват, че изстрелването е извършено в момент, когато Северна Корея отново е изпратила множество балони с найлонови торбички, пълни с боклук, през силно милитаризираната граница между двете държави. Смята се, че от края на май Северна Корея е пуснала над 2000 балона, пълни с отпадъчни продукти, отбелязва ДПА.

Севернокорейската ракета се е издигнала на височина около 100 км и е прелетяла около 200 км, съобщи японското Министерство на отбраната

Заради балоните с боклук: Сеул преустанови военното споразумение с Пхенян

Йонхап цитира неидентифициран южнокорейски военен източник, според когото се предполага, че Северна Корея е изпитала хиперзвукова ракета. Японски медии съобщиха, че севернокорейската ракета е паднала извън изключителната икономическа зона на Япония.

Военните в Сеул окачествяват ракетното изпитание като неуспешно.

То бе извършено ден след 74-тата годишнина от началото на Корейската война и няколко дни след като американският атомен самолетоносач "Теодор Рузвелт" пристигна в южнокорейския град Пусан за тристранни учения с Южна Корея и Япония, отбеляза Ройтерс.

