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Европейските лидери се събират в Брюксел за ключови решения за сигурността

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П резидентът на Украйна Володимир Зеленски призова лидерите на Европейския съюз да отворят всички преговорни клъстери за присъединяването на страната му през следващите седмици и в перспектива да подкрепят ускореното членство на Киев в общността.

Румен Радев разговаря с Володимир Зеленски в Брюксел

По думите му Украйна „заслужава пълноправно членство в ЕС повече от всяка друга европейска държава“.

По време на срещата на върха на Европейския съюз в Брюксел Зеленски подчерта, че Украйна е платила най-високата цена за правото си да бъде свободна, независима и европейска държава.

„Украйна го заслужава, защото е платила повече от всяка друга европейска държава за правото си да бъде свободна, независима и европейска“, заяви украинският държавен глава.

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Той акцентира и върху военния потенциал на страната, като посочи, че отбранителните способности на Украйна имат ключово значение за бъдещата сигурност на Европа и могат да допринесат за ускоряване на процеса по присъединяване към ЕС.

В аудиообръщение до журналисти след срещата Зеленски заяви, че европейските лидери признават украинските въоръжени сили за най-силните на континента и че Европейският съюз може да се възползва от натрупания от тях боен опит.

„Днес Украйна де факто разполага с втората най-силна армия в НАТО, съизмерима с втората най-силна армия в света. Именно затова ние сме необходими и на НАТО“, каза той.

Украинският президент отново постави въпроса за създаването на европейска програма за балистични ракети. По думите му инициативата е предложена от Киев и въпреки трудностите Украйна няма намерение да се отказва от нея.

Говорейки за отношенията с Унгария след проведените през април избори, Зеленски заяви, че с встъпването в длъжност на новия министър-председател Петер Мадяр се открива възможност за укрепване на връзките между Европейския съюз и Украйна.

В същото време той подчерта, че страната му е „преживяла Орбан“, визирайки бившия унгарски премиер Виктор Орбан, който нееднократно блокираше решения, свързани с Украйна – от финансовата помощ до процеса на разширяване на Европейския съюз.

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Зеленски благодари на съседните държави Унгария, Полша, Румъния и Словакия за подкрепата им към европейските амбиции на Киев. Той увери, че Украйна остава ангажирана с принципите на взаимното уважение и добросъседството.

Украинският президент отправи и остри критики към руския президент Владимир Путин, като заяви, че не очаква той да промени стратегическите си цели.

„Путин ще остане в Кремъл до смъртта си. Той се стреми да възстанови Съветския съюз. А без Украйна това е невъзможно“, заяви Зеленски.

Пътят на Украйна към интеграция с Европейския съюз е белязан от поредица дипломатически и стратегически прецеденти, които дефинират настоящите преговори.

Процесът започна официално на 28 февруари 2022 г., когато президентът Володимир Зеленски подписа молбата за членство в ЕС под натиска на пълномащабната руска инвазия. Този акт беше последван от решението на Европейския съвет от юни 2023 г., с което на страната беше официално предоставен статут на кандидат за членство.Критичен момент в този процес беше срещата на върха на ЕС в Брюксел през декември 2023 г., когато лидерите на общността взеха решение за започване на преговори за присъединяване.

Тогава дипломатическата динамика беше сериозно затруднена от позицията на тогавашния унгарски премиер Виктор Орбан, чието многократно налагано вето върху финансовите пакети и преговорните рамки за Киев създаде постоянен механизъм на блокаж.

За преодоляване на тази институционална парализа, европейските лидери приложиха специфични процедурни маневри, които позволиха на Украйна и Молдова да стартират преговорния процес без единодушното съгласие на Будапеща в ключови моменти.

Паралелно с политическата интеграция, Украйна инициира поредица от вътрешни реформи, изисквани от Брюксел, като създаването на специализирани институции за борба с корупцията. През 2025 г., след парламентарните избори в Унгария и смяната на управлението, се появи нов прецедент за размразяване на двустранните отношения, което позволи на Киев да настоява за отварянето на шестте преговорни клъстера.

Тези стъпки, базирани на натрупания от Украйна боен опит и адаптацията на отбранителния ѝ сектор към стандартите на НАТО, днес служат като основен аргумент на Киев за ускорена интеграция, независимо от съпротивата на руския режим в Кремъл.