Свят

Ким Чен-ун затвърди дъщеря си като наследник на режима в Северна Корея

Севернокорейски представители са били забелязани да заличават всички следи след визитата на Ким и дъщеря му в Китай

11 септември 2025, 09:50
Л идерът на Северна Корея - Ким Чен-ун, е затвърдил статута на дъщеря си Ким Чу-е като приемник на най-висшия пост в страната, заявиха пред Ройтерс депутати от Южна Корея, като се позоваха на южнокорейското разузнаване. Това е станало при посещението на върховния севернокорейски ръководител в Китай за военния парад в Пекин по случай 80-ата годишнина от победата над Япония във Втората световна война, уточнява агенцията. Тогава Ким Чен-ун бе придружаван от дъщеря си.

(От видеото си припомнете военния парад в Пекин)

Чу-е е останала в сградата на посолството на КНДР в Китай и не е имала публични появи, но това, че е била с баща си при това пътуване, е "достатъчно да бъде наречена" приемник на ръководителя на режима, заяви членът на комисията по разузнаването към южнокорейския парламент И Сон-гуѝон.

"По всичко личи, че статутът на Ким Че-у като вероятен приемник на поста на баща си е затвърден, като ѝ се дава възможност да натрупа международен опит, но без да се показва", отбеляза друг депутат от разузнавателната комисия Пак Сон-уон.

Освен това севернокорейски представители са били забелязани да заличават всички следи след визитата на Ким и дъщеря му в Китай, за да не остане някъде ДНК от двамата. В заличаването е влизало и отнасянето на боклука от стаите им със специален самолет, пише в доклад на южнокорейското разузнаване, представен пред парламентаристите.

В последните месеци севернокорейският диктатор Ким Чен Ун с гордост показва на света своята най-голяма дъщеря - държи ръката ѝ, докато край тях се изстрелва ракета, или пък я води със себе си, докато войските го поздравяват, пише Deutsche Welle.

Предполага се, че Ким Чу Е е родена през 2013-а година и е второто от трите деца на Ким - две дъщери и един син. Появата ѝ до Ким Чен Ун предизвика предположенията на южнокорейските разузнавателни служби, че диктаторът демонстрира как иска да задържи династията начело на Северна Корея.

Анализатори обаче смятат, че това може и да е прибързан извод. За да застане Ким Чу Е начело на доминираната от мъже комунистическа държава, е нужна сериозна промяна в обществените нагласи. А навярно ще предизвика и недоволството на високопоставените военни и политически лидери в страната - почти изцяло мъже.

The Telegraph пък пише - "Това ли е най-опасното момиче в света?" 

Според професорката от южнокорейския университет Кунгджу Лим Юн Чон предвид невръстната възраст на децата на Ким е твърде рано да се спекулира по отношение на потенциалния наследник. "Вярно е, че той не изглежда в блестящо здраве, но не мисля, че е възможно да предвидим какво би се случило занапред, защото Ким Чу Е е много млада", обяснява тя.

"Мисля, че появите им заедно са предназначени по-скоро за вътрешна употреба. Целта е севернокорейците да си представят едно светло бъдеще за младите", казва още експертката. "Може би е малко театрално, но трудно може да се говори за "напредничавост" на Ким, щом посещава тези събития с дъщеря си, а не със сина си. Твърде рано и твърде сложно е да се разчете правилно тази ситуация."

Източник: БТА/Иво Тасев/Deutsche Welle/The Telegraph    
