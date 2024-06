Ким Чен-ун с послание към Путин: Северна Корея е непобедим другар по оръжие с Русия (ВИДЕО)

С евернокорейският лидер Ким Чен-ун изпрати послание до руския президент Владимир Путин, в което заявява, че страната му е „непобедим другар по оръжие“ с Русия, предаде Ройтерс.

Посланието на Ким бе част от поздрав по повод днешния национален Ден на Русия.

Севернокорейският лидер отбеляза, че срещата му с руския президент на космодрума „Восточний“ в Амурска област през септември е довела до повишаване на равнището на техните „едновековни стратегически отношения“. Тогава Путин обеща на Ким помощ за производството на сателити, припомня Ройтерс.

В. „Ведомости“ вчера съобщи, че през следващите седмици руският държавен глава ще посети Северна Корея и Виетнам. Официален представител на виетнамското правителство каза пред Ройтерс, че визитата е планирана за 19 и 20 юни, но все още не е потвърдена окончателно. Кремъл от своя страна заяви, че иска да засили сътрудничеството си със Северна Корея във „всички области“, но не потвърди датата на пътуването на руския държавен глава.

Kim Jong-Un to roll out red carpet for Putin in united front against Westhttps://t.co/ejP3HSFHVB pic.twitter.com/LR0fsZVIRO