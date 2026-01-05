Северна Корея оправда изстрелването на ракети с "геополитическата криза"

С евернокорейският лидер Ким Чен-ун е наблюдавал изстрелването на хиперзвукови ракети, оправдано предвид "неотдавнашната геополитическа криза", съобщи официалната агенция КЦТА, два дни след залавянето на венецуелския президент от САЩ, отбелязва Франс прес.

Северна Корея: Ким Чен-ун наблюдава изпитания на крилати ракети

Пхенян от десетилетия обвинява Вашингтон, че иска да свали правителството му по подобен сценарий, и твърди, че военните и ядрените му програми служат като средство за възпиране.

В неделя страната проведе първото си изстрелване на ракети за 2026 г. с това, което КЦТА определи като нова "авангардна" оръжейна система, използваща свръхзвукови ракети, тествани за първи път през октомври.

"Неотдавнашната геополитическа криза и сложните международни събития илюстрират защо това е необходимоЮ, заяви Ким Чен-ун в неделя по повод на маневрите, отбелязва КЦТА, в ясен намек за залавянето в събота на Николас Мадуро по време на американска операция. Лидерът обясни, че "наскоро беше постигнат значителен напредък" в подготовката на севернокорейските ядрени сили "за реални военни действия".

Северна Корея потвърди изстрелването на нова хиперзвукова ракета

Целта на Ким е "постепенно да се създаде високоразвита ядрена сила за възпиране", добавя агенцията.

Севернокорейското външно министерство определи залавянето на Мадуро като "пример, който потвърждава още веднъж бруталния и безскрупулен характер на Съединените щати" и представлява "сериозно нарушение на суверенитета" на Венецуела.

КЦТА не уточни колко ракети са били изстреляни, но посочи, че те са "поразили целите на 1000 километра оттам", в Японско море.