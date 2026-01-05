Свят

Северна Корея оправда изстрелването на ракети с "геополитическата криза"

Това става два дни след залавянето на венецуелския президент от САЩ

5 януари 2026, 08:49
Източник: AP/БТА

С евернокорейският лидер Ким Чен-ун е наблюдавал изстрелването на хиперзвукови ракети, оправдано предвид "неотдавнашната геополитическа криза", съобщи официалната агенция КЦТА, два дни след залавянето на венецуелския президент от САЩ, отбелязва Франс прес.

Северна Корея: Ким Чен-ун наблюдава изпитания на крилати ракети

Пхенян от десетилетия обвинява Вашингтон, че иска да свали правителството му по подобен сценарий, и твърди, че военните и ядрените му програми служат като средство за възпиране.

В неделя страната проведе първото си изстрелване на ракети за 2026 г. с това, което КЦТА определи като нова "авангардна" оръжейна система, използваща свръхзвукови ракети, тествани за първи път през октомври.

"Неотдавнашната геополитическа криза и сложните международни събития илюстрират защо това е необходимоЮ, заяви Ким Чен-ун в неделя по повод на маневрите, отбелязва КЦТА, в ясен намек за залавянето в събота на Николас Мадуро по време на американска операция. Лидерът обясни, че "наскоро беше постигнат значителен напредък" в подготовката на севернокорейските ядрени сили "за реални военни действия".

Северна Корея потвърди изстрелването на нова хиперзвукова ракета

Целта на Ким е "постепенно да се създаде високоразвита ядрена сила за възпиране", добавя агенцията.

Севернокорейското външно министерство определи залавянето на Мадуро като "пример, който потвърждава още веднъж бруталния и безскрупулен характер на Съединените щати" и представлява "сериозно нарушение на суверенитета" на Венецуела.

КЦТА не уточни колко ракети са били изстреляни, но посочи, че те са "поразили целите на 1000 километра оттам", в Японско море.

Източник: Асен Георгиев, БТА    
Ким чен ун Северна Корея ракети САЩ
Санкционираната сръбска петролна рафинерия NIS получи временен лиценз от САЩ

Свят Преди 10 минути

NIS беше поставена под санкции от САЩ на 10 януари 2025 г. , които влязоха в сила на 9 октомври след като бяха отлагани 8 пъти

Радев: Димитър Пенев остава завинаги в историята на българския футбол

България Преди 12 минути

"Той донесе не само най-доброто класиране на националния ни отбор, но и сплоти българския народ, когато имаше огромна нужда от това", заяви президентът

След провокативен коментар: Дания призова за пълно зачитане на териториалната цялост на Гренландия

Свят Преди 1 час

Причината е снимка на Гренландия в цветовете на флага на САЩ

Тръмп: Режимът в Куба изглежда готов да падне

Свят Преди 1 час

На комунистическото правителство в Хавана ще му е трудно "да се задържи" без венецуелския петрол, заяви американският президент

Венецуела създаде комисия, която да работи за освобождаването на Мадуро

Свят Преди 1 час

Временният президент Делси Родригес назначи за съпредседатели брат си и външния министър

България се прощава с легендата Димитър Пенев

България Преди 2 часа

Поклонението пред тленните му останки ще се състои на Националния стадион „Васил Левски“

Секс тенденциите, които ще определят 2026 г. – дигитални тройки и завръщането на офис романса

Любопитно Преди 2 часа

2026 г. ще бъде „годината на удоволствието“ – с възхода на „дигиталните тройки“, връзките с разлика във възрастта и завръщането на служебната романтика

Най-красивите ски курорти в света

Любопитно Преди 2 часа

Има места по света, в които зимата не е сезон, а преживяване

Как да се наспиваме добре през зимата – съветите на експертите

Любопитно Преди 2 часа

Какво ни очаква в политиката през 2026 г. според нумерологията

Любопитно Преди 2 часа

Идната 2026 г. ще е много активна в политически план, заяви нумерологът Ния Николова

Предшествениците на човека са ходели изправени още преди 7 млн. години

Любопитно Преди 10 часа

Видът Sahelanthropus tchadensis е имал относително дълга бедрена кост в сравнение с предмишницата и според учените това е признак за изправено ходене

Николас Мадуро ще бъде изправен пред съда в Ню Йорк утре

Свят Преди 10 часа

Държавният глава на Венецуела беше заловен вчера по време на операция на американската армия

Идентифицирани са всички 40 жертви от пожара в бар в Швейцария

Свят Преди 11 часа

Полицията добави, че няма да дава подробности за самоличността на жертвите

Гръцките фермери дадоха ултиматум, заплашват с 48-часова пълна блокада

Свят Преди 11 часа

Протестиращите гръцки земеделци, които блокират пътища в страната от края на ноември, дадоха срок на правителството до сряда включително да отговори на основните им искания

Оптичен кабел между Литва и Латвия е повреден в Балтийско море

Свят Преди 11 часа

Обстоятелства около инцидента се разследват.

Леонардо ди Каприо пропусна наградите в Палм Спрингс заради военната операция във Венецуела

Любопитно Преди 12 часа

Той трябваше да получи наградата „Пустинна палма” за актьор за участието си във филма „Битка след битка”. Ди Каприо обаче не можа да излети от Сейнт Бартс поради въздушните ограничения

