Северна Корея взима допълнителни военни мерки заради засилващото се американско военно присъствие в района

Л идерът на Северна Корея Ким Чен-ун заяви, че Пхенян е предназначил стратегически активи, за да отговори на засилващото се американско военно присъствие на юг и че страната ще разработи допълнителни военни мерки, съобщи държавната информационна агенция КЦТА.

Северна Корея въвежда по-строги мерки за отбрана

"Пряко пропорционално на струпването на американски сили в Корея, нашият стратегически интерес в района също се засилва и ние съответно сме предназначили специални активи за ключови за нас цели", каза Ким на събитие в рамките на военно изложение преди отбелязването на 80-ата годишнина от основаването на Корейската трудова партия.

"Смятам, че нашите врагове трябва да бъдат загрижени за посоката, в която се развива тяхната среда за сигурност", отбеляза Ким.

Ким Чен Ун: Ускоряваме стъпките за превръщането на Северна Корея в ядрена суперсила

Северна Корея "несъмнено ще разработи допълнителни военни мерки, за да се подготви да отговори на увеличаването на американски сили", допълни той, без да конкретизира какви.

Северна Корея взе важно решение

Пхенян укрепва военните си връзки с Русия и подкрепя войната на руския президент Владимир Путин в Украйна, като според южнокорейски представители изпраща войски и артилерия. Ким Чен-ун задълбочава също сближаването си с Китай. Наскоро той пътува до Пекин, за да присъства на военния парад по случай 80-ата годишнина от края на Втората световна война заедно с китайския президент Си Цзинпин и руския държавен глава Владимир Путин, припомня Ройтерс.