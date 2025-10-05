Свят

Северна Корея взима допълнителни военни мерки заради засилващото се американско военно присъствие в района

Нашите врагове трябва да бъдат загрижени за посоката, в която се развива тяхната среда за сигурност, отбеляза Ким Чен-ун

5 октомври 2025, 07:43
Северна Корея взима допълнителни военни мерки заради засилващото се американско военно присъствие в района
Източник: AP/БТА

Л идерът на Северна Корея Ким Чен-ун заяви, че Пхенян е предназначил стратегически активи, за да отговори на засилващото се американско военно присъствие на юг и че страната ще разработи допълнителни военни мерки, съобщи държавната информационна агенция КЦТА.

Северна Корея въвежда по-строги мерки за отбрана

"Пряко пропорционално на струпването на американски сили в Корея, нашият стратегически интерес в района също се засилва и ние съответно сме предназначили специални активи за ключови за нас цели", каза Ким на събитие в рамките на военно изложение преди отбелязването на 80-ата годишнина от основаването на Корейската трудова партия.

"Смятам, че нашите врагове трябва да бъдат загрижени за посоката, в която се развива тяхната среда за сигурност", отбеляза Ким.

Ким Чен Ун: Ускоряваме стъпките за превръщането на Северна Корея в ядрена суперсила

Северна Корея "несъмнено ще разработи допълнителни военни мерки, за да се подготви да отговори на увеличаването на американски сили", допълни той, без да конкретизира какви.

Северна Корея взе важно решение

Пхенян укрепва военните си връзки с Русия и подкрепя войната на руския президент Владимир Путин в Украйна, като според южнокорейски представители изпраща войски и артилерия. Ким Чен-ун задълбочава също сближаването си с Китай. Наскоро той пътува до Пекин, за да присъства на военния парад по случай 80-ата годишнина от края на Втората световна война заедно с китайския президент Си Цзинпин и руския държавен глава Владимир Путин, припомня Ройтерс.

Източник: Десислава Иванова/БТА    
Ким Чен-ун Севена Корея САЩ военни мерки
Последвайте ни
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Тръмп: Щом и

Тръмп: Щом и "Хамас" потвърди, примирието в Газа незабавно влиза в сила

Радев: РМС е готова да окаже подкрепа за справяне с последиците от наводненията

Радев: РМС е готова да окаже подкрепа за справяне с последиците от наводненията

Северна Корея взима допълнителни военни мерки заради засилващото се американско военно присъствие в района

Северна Корея взима допълнителни военни мерки заради засилващото се американско военно присъствие в района

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg

"Трабант": автомобилният символ на бившата ГДР

carmarket.bg
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Ексклузивно

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Преди 2 часа
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Ексклузивно

Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време

Преди 40 минути
<p>Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията</p>
Ексклузивно

Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията

Преди 1 час
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ
Ексклузивно

Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"

Преди 1 час

Виц на деня

– Скъпа, днес си невероятна! – Само днес ли? – Ето, пак започна...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Две деца са убити, а други две са в критично състояние след стрелба в Тексас

Две деца са убити, а други две са в критично състояние след стрелба в Тексас

Свят Преди 42 минути

Всички лица, за които се смята, че са замесени в стрелбата, са задържани

Татуиската Стефани е вторият отпаднал съквартирант от Big Brother

Татуиската Стефани е вторият отпаднал съквартирант от Big Brother

Любопитно Преди 1 час

Тя получи най-нисък положителен вот от зрителите на NOVA

50 интересни факта за българските планини

50 интересни факта за българските планини

Любопитно Преди 2 часа

Всяко място по нашите земи, до което се е докоснала „майката-природа“ е спиращо дъха и заслужава да бъде видяно

Ясен е първият сигурен участник в следващия сезон на “Игри на волята”

Ясен е първият сигурен участник в следващия сезон на “Игри на волята”

Любопитно Преди 9 часа

Приключенецът Николай Бенковски победи ветерана Кралев в кастинг битка

Мъж от Флорида уби и изяде два пауна, арестуваха го

Мъж от Флорида уби и изяде два пауна, арестуваха го

Свят Преди 10 часа

Сега американецът е изправен пред съд по обвинения в жестокост към животни

Чешкият премиер поздрави Андрей Бабиш за победата на изборите

Чешкият премиер поздрави Андрей Бабиш за победата на изборите

Свят Преди 11 часа

АНО спечели близо 35% от гласовете на парламентарните избори

Бурята "Ейми" взе жертви във Франция

Бурята "Ейми" взе жертви във Франция

Свят Преди 11 часа

Бурята прекъсна електрозахранването

Украйна: Китай дава на Русия сателитна информация за ракетни удари

Украйна: Китай дава на Русия сателитна информация за ракетни удари

Свят Преди 12 часа

"Има доказателства за високо ниво на сътрудничество между Русия и Китай", каза Олег Александров

<p>Партията на Андрей Бабиш отбеляза победа на изборите в Чехия - какво следва?</p>

Партията на Андрей Бабиш отбеляза убедителна победа на изборите в Чехия - какво следва?

Свят Преди 12 часа

Избирателната активност беше доста висока - 68,8%

Арестуваха двама крадци в "Елените"

Арестуваха двама крадци в "Елените"

България Преди 12 часа

Предстои да бъде образувано разследване по случая

Нова организация на сметосъбирането в "Люлин" и "Красно село"

Нова организация на сметосъбирането в "Люлин" и "Красно село"

България Преди 13 часа

Ще се стигне ли до криза с отпадъците на София

След бедствието: В кметството в Свети Влас е получен сигнал за открито тяло на жена в "Елените"

След бедствието: В кметството в Свети Влас е получен сигнал за открито тяло на жена в "Елените"

България Преди 14 часа

По първоначална информация тялото е на жена, открито в апартамент на втория етаж на сграда в курорта

<p>Десетки арестувани на протест в Лондон след кървавата атака в Манчестър</p>

В Лондон арестуваха десетки протестиращи, които подкрепят забранена пропалестинска организация

Свят Преди 14 часа

Организаторите на демонстрацията отхвърлиха призивите на полицията и правителството да отменят проявата

Дрон над летището във Франкфурт, 41-годишен мъж е арестуван

Дрон над летището във Франкфурт, 41-годишен мъж е арестуван

Свят Преди 14 часа

Няма данни 41-годишният задържан да има връзка с Русия

Председателят на Висшия адвокатски съвет коментира казуса с и.ф. главен прокурор

Председателят на Висшия адвокатски съвет коментира казуса с и.ф. главен прокурор

България Преди 15 часа

Проблемът с изпълняващия функциите главен прокурор рефлектира в актовете на Върховния касационен съд, каза той

Внимание, шофьори! Авария остави тунелите "Витиня" и "Ечемишка" без осветление

Внимание, шофьори! Авария остави тунелите "Витиня" и "Ечемишка" без осветление

Свят Преди 15 часа

Екипите работят за възстановяване на електрозахранването в максимално кратки срокове, уточниха от АПИ

Всичко от днес

От мрежата

Как да успокоим кучето си преди посещение при ветеринарния лекар

dogsandcats.bg

Сексуално поведение при кучетата

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Татуиската Стефани е вторият отпаднал съквартирант от Big Brother

Edna.bg

Дневен хороскоп за 5 октомври, неделя

Edna.bg

Хулио Веласкес празнува днес 44-ти рожден ден!

Gong.bg

Виктор Скерлев с тежък жребий на Световното първенство по джудо за младежи в Перу

Gong.bg

Усещане за златна есен в неделя, но от понеделник се задава нов циклон

Nova.bg

Спасител от "Елените": Ако ние направим грешки, няма кой да помогне на другите

Nova.bg