Кенгуру в зоологическа градина в Русия бе убито при обстрел

К енгуру в зоологическа градина в Западна Русия е убито при обстрел, съобщиха от зоопарка.

Зоологическата градина в Белгород каза, че животното, наречено Гранди, е било навън, когато заграждението ѝ е било „повредено от клъстерни фрагменти“ във вторник.

A kangaroo at a zoo in western Russia has been killed in shelling, the zoo has announced



