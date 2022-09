За първи път от 86 години: Кенгуру уби мъж в Австралия

А встралийските медии съобщават за първия случай на нападение на кенгуру с фатален край от 1936 г. насам, предаде ДПА.

Починалият мъж е на 77 години. Инцидентът се е случил в имота на покойния в Редмънд, намиращ се на около 400 км югоизточно от Пърт, Западна Австралия. Медиите подчертават, че животното може би е било отглеждано като домашен любимец от починалия мъж.

A man who may have been keeping a wild kangaroo as a pet was killed by the animal in southwest Australia, police said Tuesday. https://t.co/4gjZTLM9Op

Пристигналите на мястото парамедици са съобщили, че кенгуруто е било агресивно и не е позволило на екипа да се доближи до пациента.

Местната полиция се е намесила, обезвреждайки торбестия бозайник, така че раненият мъж е успял да получи първа помощ. За съжаление човекът е починал.

Последният случай, в който кенгуру е нападало човек, е регистриран през 1936 г., когато 38-годишен мъж е убит в Нов Южен Уелс.

A 77-year-old Australian man was killed by a kangaroo in what is believed to be the country’s first fatal kangaroo attack in 86 years.



The man had been keeping the wild animal as a pet, the police believed. https://t.co/edXpezzDa0 pic.twitter.com/5AkZmCS8m0