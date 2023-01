Рядко дървесно кенгуру се роди в британски зоопарк (ВИДЕО)

Д ървесно кенгуру се показа от торбата на майка си за пръв път в зоопарка в Честър, съобщиха Би Би Си и АФП, цитирани от БТА.

То е първото животно от редкия вид дървесно кенгуру на Гудфелоу,

което се ражда в зоопарка. То се родило през юли и оттогава е в торбата на майка си. За разлика от австралийското кенгуру, дървесното кенгуру живее по дърветата, уточниха от зоопарка.

Видът, който традиционно обитава Папуа-Нова Гвинея, се характеризира с "един от най-сложните процеси на раждане в животинското царство",

каза Дейвид Уайт, мениджър в зоологическата градина.

"Когато се роди, малкото е с размера на желиран бонбон и е изключително неразвито.

Мигове след раждането си, още със затворени очи, малкото инстинктивно полазва по корема на майка си и се пъха в торбата ѝ, следвайки линия, оставена от нея с облизване на козината", уточни той. Шест месеца бебето се храни в торбата на майката, където се развива, докато не покаже глава оттам, допълни Уайт. "Тогава можем да определим дали е мъжко, или женско и да му дадем име", каза той.

A rare tree kangaroo has become the first ever to be born at Chester Zoo. Conservationists have caught on camera the remarkable moment the tiny new joey – an endangered Goodfellow’s tree kangaroo – emerged from its mum’s pouch for the first time pic.twitter.com/2ydlpbMXHZ