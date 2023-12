След четири дни бягство: Кенгуру се сби с полицаи

В Канада кенгуру се сби с полицаи след четири дни бягство, съобщи националната телевизия CBC.

В края на ноември женско кенгуру, което беше транспортирано до зоопарк в Квебек заедно с поотрасналото си дете, избяга от камион. Инцидентът е станал в селски район близо до Торонто по време на кратка почивка. Според водачите животното просто прескочило водачите си и изчезнало в нощта. Поради тъмнината и дъжда не е било възможно да бъде настигнато.

