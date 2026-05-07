Хотелиери по Черноморието ни: Скъпите билети могат да ударят летния сезон

От туристическия бранш посочват, че увеличението на транспортните разходи вече оказва влияние както върху туристите, така и върху работодателите

7 май 2026, 13:16
МС внася в парламента договора за присъединяване към Европейския механизъм за стабилност

Спецчасти разрешиха „заложническа криза“ по време на антитерористично учение във Варна

Застрахователите от „ДаллБогг Живот и Здраве“ излязоха на протест

Домати „на едро“ за 1 евро, а на сергията - 5: Браншовици алармират за мащабна спекула

Кои са скритите имена в кабинета на Радев?

Саботаж от въздуха: С дрон унищожиха 1400 декара пшеница в община Болярово

Семейство, спряло в аварийната лента заради нужда на дете, отнесе солена глоба

Заради Джиро д’Италия: Мащабни промени в движението в София

Л етният туристически сезон по Южното Черноморие вече започна, а част от хотелите в най-големия курортен комплекс у нас – Слънчев бря, отвориха още в края на април. Някои от тях вече работят при пълна заетост, но въпреки добрия старт на сезона хотелиерите отчитат притеснителна тенденция – чуждите туристи все по-често отлагат резервациите си заради високите цени на самолетните билети, свързани с поскъпването на горивата.

Какви ще са цените по южното ни Черноморие

От туристическия бранш посочват, че увеличението на транспортните разходи вече оказва влияние както върху туристите, така и върху работодателите, които наемат сезонни работници от чужбина. По думите на хотелиери самолетните билети за персонал от трети страни са поскъпнали значително спрямо миналата година.

„Ако миналата година плащахме между 300 и 400 лева за самолетен билет, сега цената достига 540 евро“, посочват представители на сектора.

Какви са проблемите пред сезона на морето

„Наблюдава се движение на резервациите. Предполагаме, че причината е именно в повишените разходи, но нямаме точни обяснения от туроператорите. Получаваме писма от наши постоянни клиенти, които споделят, че им се предлага преместване в по-евтин хотел, за да не доплащат допълнително за гориво“, заяви в ефира на NOVA Стойка Терзиева от Съюза на собствениците в Слънчев бряг.

По думите ѝ се наблюдават и промени в часовете и датите на пристигане на туристите, което според нея вероятно е свързано с пренареждане на полетите от авиокомпаниите.

„Ние като хотел в рамките на сроковете, в които могат да бъдат променяни резервациите, не получаваме конкретна информация защо се случва това. Можем само да предполагаме“, обясни Терзиева.

Колко по-скъпа ще бъде почивката това лято?

Тя допълни, че в началото на конфликта в Персийския залив е имало сериозно забавяне на резервациите, което е породило притеснения сред хотелиерите.

„Имаше период, в който бяха почти спрели резервациите – в началото на конфликта, започнал в Персийския залив. Тогава беше наистина притеснително. По отношение на пазар Израел резервациите така или иначе още не са започнали, защото това по принцип е късен пазар. Много се притесняваме да не се стигне до пълна загуба на този пазар“, каза още тя.

Според Терзиева има хотели, при които между 25% и 40% от туристите са именно от Израел, което прави пазара особено важен за летния сезон.

Мениджърът на хотел Александър Александров също потвърди, че секторът следи внимателно ситуацията около цените на горивата и отражението им върху туризма.

„Ние отворихме в края на април с добра заетост. От 30 април до момента базата ни е на 100% резервирана. Като цяло отказите са около 1%, което е в рамките на нормалното“, заяви той.

Кое спасява туристическия сезон у нас

По думите му се отчита ръст на туристите от Великобритания, Германия и Полша, въпреки намаления брой полети от Германия.

„Притесненията около повишаването на цените на горивата са много сериозни. Това се отразява и върху хранителните продукти. Забелязваме увеличение спрямо миналата година между 40% и 60% при някои от тях“, посочи Александров.

Той обясни, че туристическите пакети за сезона са договорени още през миналата година и хотелиерите трудно могат да реагират с промяна на цените.

„Не само пакетите – всички наши договори са сключени още в средата на лятото на 2025 година. Ние не увеличаваме цените си. За тази година увеличението е около 3-3,5%, като поемаме цялата тежест върху себе си, без да я прехвърляме към крайния клиент“, подчерта Александров.

Източник: NOVA    
Интерпол разби нелегална фабрика за лекарства в България

Стюардеса е приета в болница със симптоми на хантавирус в Амстердам

Пенсиите на полицаи и военни в София надхвърлиха 1100 евро

НЛО или Илон Мъск? Конусовидни обекти осветиха небето над Канада

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

Гражданска отговорност или Авто Каско: как да направите информиран избор

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Тръмп е в капан на собствената си стратегия, докато търси изход от войната с Иран

Ако думите можеха да печелят войни, конфликтът на Доналд Тръмп с Иран отдавна би бил приключил

Легендарната Бони Тейлър претърпя спешна операция в Португалия

Представителите на певицата не уточниха причината за операцията

Честит рожден ден, принц Арчи! Меган Маркъл сподели мили кадри за празника на сина си

От първите моменти в прегръдките на принц Хари до игрите с малката Лилибет: Меган Маркъл отвори семейния албум, за да покаже порасналия Арчи и да сподели философията си за възпитанието на децата в Калифорния

Русия игнорира едностранното прекратяване на огъня, договорено от Украйна, и атакува детска градина

По-рано тази седмица двете воюващи страни обявиха паралелни едностранни прекратявания на огъня, без да постигнат съгласие по условията, продължителността или начина на контрол

Жената, която намушка 4-ма души във Варна, остава в ареста

По време на съдебното заседание Арина Илинайте заяви, че не помни случилото се

Какво знаят лекарите за опасния хантавирус „Андес"

Учените проследяват как един рядък щам успява да прескочи от човек на човек и защо круизният кораб се оказа в капан

Снимки на ръцете на Тръмп провокираха нови въпроси за здравето му и вълна от спекулации

САЩ: Миграцията е превърнала Европа в "инкубатор" на тероризъм

Администрацията на Тръмп паралелно провежда активна политика за пренареждане на ситуацията в Западното полукълбо

„Повечето хора не ме познават“: Мерилин Монро в последното си изповедно интервю

От сиропиталището до срещата с президента: Последното интервю на Мерилин Монро разкрива една непозната и ранима страна на актрисата, която предпочиташе да бъде обичана, вместо да бъде боготворена

Variety: Как Met Gala се превърна в кичозния „Бал на Безос“

Анализ на Variety: Престижното модно събитие губи идентичността си в сянката на милиардерите и корпоративното влияние

Александър Вучич представи петточков план за реформи в Сърбия

Първата точка от плана за реформи включва намаляване на броя на членовете на правителството, държавните секретари, помощник-министрите, както и кабинетите им

Мисия за помирение между Вашингтон и Ватикана: Марко Рубио разговаря с папа Лъв XIV

Държавният секретар на САЩ пристигна в Рим след необичайно острите критики на Тръмп към Лъв, духовен водач на 1,4 млрд. католици по света, заради позицията му срещу войната

Мъж е с опасност за живота след катастрофа с тротинетка в Стара Загора

Инцидентът е станал след сблъсък с таксиметров автомобил

"Възраждане" и ДБ предлагат мерки за пазара на горива

Международният конфликт между САЩ и Иран продължава и не се знае кога ще приключи, коментира Петър Петров

Петър Витанов: Временните комисии служат само за пиар

По повод подкрепата на ГЕРБ-СДС и ДПС в пленарната зала Витанов каза "ние нямаме необходимост от тяхната подкрепа"

Финално заседание на кабинета „Гюров“: Без унизителни оправдания и чиновнически фатализъм

„Назовахте виновниците по име“ – служебният министър-председател благодари на министрите за работата им в реалната политическа битка

