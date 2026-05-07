Хотелиери по Черноморието ни: Скъпите билети могат да ударят летния сезон

Л етният туристически сезон по Южното Черноморие вече започна, а част от хотелите в най-големия курортен комплекс у нас – Слънчев бря, отвориха още в края на април. Някои от тях вече работят при пълна заетост, но въпреки добрия старт на сезона хотелиерите отчитат притеснителна тенденция – чуждите туристи все по-често отлагат резервациите си заради високите цени на самолетните билети, свързани с поскъпването на горивата.

Какви ще са цените по южното ни Черноморие

От туристическия бранш посочват, че увеличението на транспортните разходи вече оказва влияние както върху туристите, така и върху работодателите, които наемат сезонни работници от чужбина. По думите на хотелиери самолетните билети за персонал от трети страни са поскъпнали значително спрямо миналата година.

„Ако миналата година плащахме между 300 и 400 лева за самолетен билет, сега цената достига 540 евро“, посочват представители на сектора.

Какви са проблемите пред сезона на морето

„Наблюдава се движение на резервациите. Предполагаме, че причината е именно в повишените разходи, но нямаме точни обяснения от туроператорите. Получаваме писма от наши постоянни клиенти, които споделят, че им се предлага преместване в по-евтин хотел, за да не доплащат допълнително за гориво“, заяви в ефира на NOVA Стойка Терзиева от Съюза на собствениците в Слънчев бряг.

По думите ѝ се наблюдават и промени в часовете и датите на пристигане на туристите, което според нея вероятно е свързано с пренареждане на полетите от авиокомпаниите.

„Ние като хотел в рамките на сроковете, в които могат да бъдат променяни резервациите, не получаваме конкретна информация защо се случва това. Можем само да предполагаме“, обясни Терзиева.

Колко по-скъпа ще бъде почивката това лято?

Тя допълни, че в началото на конфликта в Персийския залив е имало сериозно забавяне на резервациите, което е породило притеснения сред хотелиерите.

„Имаше период, в който бяха почти спрели резервациите – в началото на конфликта, започнал в Персийския залив. Тогава беше наистина притеснително. По отношение на пазар Израел резервациите така или иначе още не са започнали, защото това по принцип е късен пазар. Много се притесняваме да не се стигне до пълна загуба на този пазар“, каза още тя.

Според Терзиева има хотели, при които между 25% и 40% от туристите са именно от Израел, което прави пазара особено важен за летния сезон.

Мениджърът на хотел Александър Александров също потвърди, че секторът следи внимателно ситуацията около цените на горивата и отражението им върху туризма.

„Ние отворихме в края на април с добра заетост. От 30 април до момента базата ни е на 100% резервирана. Като цяло отказите са около 1%, което е в рамките на нормалното“, заяви той.

Кое спасява туристическия сезон у нас

По думите му се отчита ръст на туристите от Великобритания, Германия и Полша, въпреки намаления брой полети от Германия.

„Притесненията около повишаването на цените на горивата са много сериозни. Това се отразява и върху хранителните продукти. Забелязваме увеличение спрямо миналата година между 40% и 60% при някои от тях“, посочи Александров.

Той обясни, че туристическите пакети за сезона са договорени още през миналата година и хотелиерите трудно могат да реагират с промяна на цените.

„Не само пакетите – всички наши договори са сключени още в средата на лятото на 2025 година. Ние не увеличаваме цените си. За тази година увеличението е около 3-3,5%, като поемаме цялата тежест върху себе си, без да я прехвърляме към крайния клиент“, подчерта Александров.