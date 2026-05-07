НЛО или Илон Мъск? Конусовидни обекти осветиха небето над Канада

М истериозна поредица от светещи обекти с конусовидна форма предизвика вълна от любопитство и спекулации, след като освети нощното небе над Британска Колумбия във вторник вечерта. Докато местните жители се питаха дали не са свидетели на извънземно посещение, учените побързаха да дадат по-земно обяснение, съобщава The Post.

Експертите вярват, че зрелището над канадската провинция е резултат от поредното извеждане на сателити от компанията SpaceX. Малхар Кендуркар от астрономическата обсерватория „Принс Джордж“ сподели пред CBC Radio, че е напълно уверен в произхода на светлината. Според него става въпрос за т.нар. „ефект на медузата“ (jellyfish effect), причинен от ракетата Falcon 9, която бе изстреляна около 21:00 ч. местно време от базата на Космическите сили „Ванденберг“ в Калифорния.

Wild cone-shaped UFOs light up Canada skies, sparking panic as experts reveal the source https://t.co/4pwiBVyN72 pic.twitter.com/c3KRZkluvk — New York Post (@nypost) May 7, 2026

Какво представлява „ефектът на медузата“?

Светлинният феномен бе видим в голяма част от провинцията между 22:15 и 22:30 ч. местно време. Обяснението на Кендуркар е чисто физично:

Изгорелите газове от ракетата се разширяват бързо при достигане на горните слоеве на атмосферата;

Когато слънчевата светлина (която все още достига до тези височини) освети тези газове, се създава ефектът на сияещ облак или конус.

Паци Сеймур, която публикува видео от явлението във Facebook, описва как светлината сякаш „се разсейва“ в далечината, докато обектът се отдалечава.

Новото „нормално“ в небето

Майкъл Ънгър, програмен директор в Космическия център „Х. Р. Макмилан“ във Ванкувър, потвърди пред медиите, че светлината не е естествено явление като облак или метеор.

„Определено изглежда като нещо контролирано“, заяви той, допълвайки, че подобни гледки стават все по-обичайни в нашето съвремие заради зачестилите космически мисии на частни компании като SpaceX. Въпреки логичното обяснение, кадрите на „конусовидните НЛО“ продължават да се споделят масово в социалните мрежи, подхранвайки дискусиите за бъдещето на сателитните мега-съзвездия в орбита.