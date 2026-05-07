Застрахователите от „ДаллБогг Живот и Здраве“ излязоха на протест

З астрахователите „ДаллБогг Живот и Здраве“ излязоха на протест след решението на Комисията за финансов надзор от преди месец да забрани на дружеството да сключва нови полици в бъдеще. Според застрахователите това ги лишава от възможността за приходи и цели фалита им.

Буря в застраховането: "ДаллБогг" под тежки регулаторни удари

Източник: NOVA/Георги Карамфилов

Те са подали сигнал до прокуратурата, в който твърдят, че преди процедурата на комисията от тях е било поискано да плащат, за да продължат дейността си.

„От 2 април спряха продажбите на застрахователната компания за България. Преди това спряха и други пет пазара в Европа. Така се задушава едно застрахователно дружество. От 2 април рязко се повишиха цените на „Гражданска отговорност" с до 300% за мотопеди, за тежкотоварния превоз - с около 30%“, заяви пред NOVA Георги Шехтов, експерт по автомобилно застраховане в „ДаллБогг: Живот и Здраве АД“.

По казуса с дружеството КФН все още изчаква представянето на план за увеличение на капитала с 300 милиона евро.

Ръководството на регулатора отрече и решението да е взето под давлението на политици.