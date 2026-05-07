Пенсиите на полицаи и военни в София надхвърлиха 1100 евро

С редната пенсия за осигурителен стаж и възраст в България през април е достигнала 467,83 евро, показват данни от статистическите справки на Националния осигурителен институт (НОИ).

В същото време пенсиите в сектор „Сигурност“ остават значително по-високи и вече се доближават до 1000 евро средно месечно.

Според данните средната пенсия в сектор „Сигурност“ е 971,01 евро, а в София надхвърля 1100 евро, достигайки 1116,98 евро.

Ето къде пенсиите са най-високи

Статистиката показва и сериозни разлики между отделните области в страната. Логично най-високите пенсии се изплащат в столицата, където средната пенсия за осигурителен стаж и възраст по редовните условия на Кодекса за социално осигуряване е 600,27 евро. Това е и единствената област в страната, в която средната пенсия преминава границата от 600 евро.

Бургас и Перник догонват София по високи пенсии

На второ място по размер на пенсиите е Перник със средна пенсия от 502,45 евро. Близо до тази стойност са и Бургас – 495,91 евро, както и Варна – 497,19 евро.

На обратния полюс остават няколко области в страната, където средните пенсии са под 400 евро. В Разград те са 395,73 евро, в Търговище – 399,32 евро, а най-ниската средна пенсия е отчетена в Кърджали – 367,91 евро.

Половината нови пенсии са инвалидни

Данните на НОИ показват още, че инвалидните пенсии не са толкова по-ниски от редовите, колкото често се смята. Средният размер на инвалидната пенсия през април е бил 360,99 евро, въпреки че условията за отпускането ѝ са по-облекчени в сравнение с пенсиите за осигурителен стаж и възраст.

Любопитна тенденция се наблюдава и при хората, които избират да се пенсионират до една година преди достигане на необходимата възраст по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване. Макар тези пенсии да се изплащат в пожизнено намален размер, средната им стойност е по-висока от средната редовна пенсия, пише "Сега".

Статистически феномен: Инвалидните пенсии у нас вече изпреварват тези за стаж и възраст

През април средната пенсия в тази категория е достигнала 556,75 евро. Именно това е една от причините все повече хора да се възползват от възможността за по-ранно пенсиониране – въпреки намалението, размерът на пенсията остава сравнително висок, а пенсионерите получават и допълнителна година плащания.

Разликите между отделните области при ранното пенсиониране също са значителни. В София средният размер на тези пенсии достига 759,91 евро, а във Варна – 605,10 евро.

НОИ отчита и данни за пенсиите, изплащани по международни договори и европейски регламенти, включително за хора със стаж в чужбина. Средният размер на тези пенсии е 411,72 евро.

Средната пенсия за осигурителен стаж и възраст, изплащана в Турция, е 325,93 евро, показват още данните на института.