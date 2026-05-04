Кола се заби в дърво в Силистренско, 18-годишен е с опасност за живота

18-годишен младеж е с опасност за живота, а други трима са ранени след тежка катастрофа между селата Йорданово и Любен. Инцидентът е станал на 3 май, съобщиха от полицията.

Той е управлявал лек автомобил, но е загубил контрол над превозното средство и се е ударил в крайпътно дърво. При сблъсъка е получил тежка черепно-мозъчна травма. Настанен е за лечение в МБАЛ-Силистра.

При инцидента са пострадали и тримата му спътници - мъже на 19, 23 и 27 години. Двама от тях са с фрактури на ключиците, а третият е с комоцио.

Екипи на РСПБЗН-Дулово са пристигнали на мястото, за да разрежат ламарините и да извадят пострадалите. Мястото на произшествието е било обезопасено незабавно.

Дежурна оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието. На младия водач е взета кръвна проба за химичен анализ.

Причините, довели до инцидента са в процес на изясняване.