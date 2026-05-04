Двама задържани за телефонна измама за десетки хиляди в София

С офийската районна прокуратура обвини и задържа двама мъже за телефонна измама, при която е нанесена имотна вреда в размер на 34 000 евро и 2 000 лева на възрастна жена.

Неустановено лице в телефонен разговор отправило заплахи към пенсионерката, след което с нея се свързал мъж, представящ се за полицейски инспектор. Той казал на възрастната жена, че тя може би е обект на престъпление, като поискал от нея да предостави пари за съдействие за залавяне на престъпниците.

На 26 април около 14:00 часа пред блок в ж.к. „Разсадник-Коньовица“ в София двамата обвиняеми, поддържайки в жената заблуждението, че помага на полицията - получили от нея сак със 34 000 евро и 2000 лева. След като предала парите, жената се усетила, че е станала жертва на измама и подала сигнал в полицията.

Полицейски служители са задържали двамата обвиняеми, у които са открити парите. Те са задържани за срок до 72 часа. По искане на наблюдаващия прокурор Софийският районен съд им наложи мерки за неотклонение „задържане под стража“. Те подлежат на обжалване пред Софийски градски съд.