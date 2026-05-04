България

Двама задържани за телефонна измама за десетки хиляди в София

Повдигнати са обвинения на двама мъже

4 май 2026, 12:39
С офийската районна прокуратура обвини и задържа двама мъже за телефонна измама, при която е нанесена имотна вреда в размер на 34 000 евро и 2 000 лева на възрастна жена. 

Неустановено лице в телефонен разговор отправило заплахи към пенсионерката, след което с нея се свързал мъж, представящ се за полицейски инспектор. Той казал на възрастната жена, че тя може би е обект на престъпление, като поискал от нея да предостави пари за съдействие за залавяне на престъпниците.

На  26 април около 14:00 часа пред блок в ж.к. „Разсадник-Коньовица“ в София двамата обвиняеми, поддържайки в жената заблуждението, че помага на полицията - получили от нея сак със 34 000 евро и 2000 лева. След като предала парите, жената се усетила, че е станала жертва на измама и подала сигнал в полицията. 

Полицейски служители са задържали двамата обвиняеми, у които са открити парите. Те са задържани за срок до 72 часа. По искане на наблюдаващия прокурор Софийският районен съд им наложи мерки за неотклонение „задържане под стража“. Те подлежат на обжалване пред Софийски градски съд.

Източник: Прокуратура на Р България    
Телефонна измама Софийска прокуратура Задържани мъже Имотна вреда Възрастна жена Фалшив полицейски инспектор 34 000 евро 2000 лева Жертва на измама Задържане под стража
Пробив за България: Страната ни вече не е в "Списък 301" за наблюдение на САЩ

Иран удари американски боен кораб с две ракети в Ормузкия проток

Гюров: Оставяме 2 млрд. евро повече в бюджета за следващото редовно правителство

Най-старото куче в света надживя собственика си

Как да спестите от данък върху наема: Бонуси и отстъпки, които пропускате

Кучето ви играе прекалено грубо? Ето как да го спрете, преди да стане проблем

С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски" е новият шампион на България!

„Разказвам всичко на Клеми": Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил

Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110

„Просто го застрелях в лицето": Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно

Австрия експулсира трима служители на руското посолство по подозрение в шпионаж

Разбиха нова схема за източване на кредити, петима са арестувани

Къде грешим със съня на бебето – 5 причини детето да не влиза в режим

СЗО с подробности за случая на хантавирус на круизен кораб

Срив без прецедент: Григор Димитров изпадна от топ 150 в света

Нови критерии за избор на ръководни постове в съдебната власт предлага правосъдният министър

Регионалният министър: Свлачището край Пампорово не е било включено в официалния регистър

„Знам какво видях!": Изследователи проверяват сигнали за Голямата стъпка в Охайо

Европа се опасява, че "прозорецът на възможностите" за Путин се е отворил

Меган Маркъл на тайно посещение в Чикаго: Херцогинята стана кръстница

Кола се заби в дърво в Силистренско, 18-годишен е с опасност за живота

