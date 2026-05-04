Свят

Пробив за България: Страната ни вече не е в "Списък 301" за наблюдение на САЩ

Той е свързан със защитата на интелектуалната собственост

4 май 2026, 12:53
Пробив за България: Страната ни вече не е в "Списък 301" за наблюдение на САЩ
Източник: iStock Photos

В резултат на последователните и координирани действия на Прокуратурата на Република България и Националната следствена служба (НСлС) със съдействието на Департамента по правосъдие и Департамента по вътрешна сигурност на САЩ страната ни бе извадена от т.нар. "Списък 301" за наблюдение по отношение на защитата на интелектуалната собственост. Това съобщиха от прокуратурата.

САЩ поставиха България под наблюдение заради онлайн пиратството

Съгласно официалния доклад на американската страна решението е взето поради постигнатия значителен напредък в правоприлагането и активизирането на наказателните производства срещу престъпления, свързани с онлайн пиратство. Отчетени са предприетите законодателни мерки, както и конкретни резултати от разследванията, включително проведените през януари 2026 г. мащабни операции срещу незаконното разпространение на защитено съдържание.

Тогава под ръководството на прокуратурата съвместни екипи на Националната следствена служба, ДАНС и МВР, в партньорство с представители на американските правоохранителни институции, извършиха процесуално-следствени действия на 30 адреса в страната.

В хода на операцията бяха неутрализирани ключови структури, поддържащи едни от най-посещаваните пиратски платформи в България, иззети бяха множество електронни доказателства и бе прекратен достъпът до значителен обем незаконно съдържание. Установени бяха лица, съпричастни към престъпната дейност, се посочва в съобщението.

Национална мрежа от прокурори и следователи, разследващи престъпления, свързани с интелектуалната собственост и киберпрестъпленията, беше учредена в края на април в НСлС.

Източник: БТА/Петра Куртева    
интелектуална собственост онлайн пиратство Прокуратура НСлС Списък 301 правоприлагане наказателни производства разследвания киберпрестъпления съвместни операции
Последвайте ни
Пробив за България: Страната ни вече не е в

Пробив за България: Страната ни вече не е в "Списък 301" за наблюдение на САЩ

Иран удари американски боен кораб с две ракети в Ормузкия проток

Иран удари американски боен кораб с две ракети в Ормузкия проток

Гюров: Оставяме 2 млрд. евро повече в бюджета за следващото редовно правителство

Гюров: Оставяме 2 млрд. евро повече в бюджета за следващото редовно правителство

Най-старото куче в света надживя собственика си

Най-старото куче в света надживя собственика си

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Как кучетата пият вода: научното обяснение зад този уникален процес

Как кучетата пият вода: научното обяснение зад този уникален процес

dogsandcats.bg
С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски“ е новият шампион на България!
Ексклузивно

С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски“ е новият шампион на България!

Преди 1 ден
„Разказвам всичко на Клеми“: Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил
Ексклузивно

„Разказвам всичко на Клеми“: Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил

Преди 1 ден
Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110
Ексклузивно

Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110

Преди 1 ден
„Просто го застрелях в лицето“: Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно
Ексклузивно

„Просто го застрелях в лицето“: Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Австрия експулсира трима служители на руското посолство по подозрение в шпионаж

Австрия експулсира трима служители на руското посолство по подозрение в шпионаж

Свят Преди 13 минути

Външният министър на страната обеща „промяна на курса“ и строги мерки

Разбиха нова схема за източване на кредити, петима са арестувани

Разбиха нова схема за източване на кредити, петима са арестувани

България Преди 24 минути

Едно от лицата е и с обвинение за използване на фалшива лична карта

Къде грешим със съня на бебето – 5 причини детето да не влиза в режим

Къде грешим със съня на бебето – 5 причини детето да не влиза в режим

Любопитно Преди 1 час

Кои широко разпространени навици всъщност държат детето будно и как да постигнем предвидимост в ежедневието

,

Кристиан Костов се завръща на Евровизия 2026

Любопитно Преди 1 час

Кристиан Костов се включва в „all-stars“ шоуто редом до Lordi и Верка Сердючка, докато DARA ще се бори за място на финала с „Bangaranga“. Голямото завръщане на България в конкурса е планирано за 14 и 16 май във Виена

СЗО с подробности за случая на хантавирус на круизен кораб

СЗО с подробности за случая на хантавирус на круизен кораб

Свят Преди 1 час

Хантавирусните инфекции са редки и обикновено са свързани с контакт със заразени гризачи

Снимката е илюстративна

Иран предупреждава, че ще атакува САЩ в Ормузкия проток с началото на мисията на Тръмп

Свят Преди 1 час

Техеран предупреди, че всяка намеса в морския трафик ще се счита за нарушение на примирието. В същото време Доналд Тръмп стартира мащабна операция за извеждане на блокираните кораби

България и Турция обсъдиха нов тласък за АМ „Черно море“

България и Турция обсъдиха нов тласък за АМ „Черно море“

Свят Преди 1 час

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов участва в 17-то издание на Европейския конгрес на ITS 2026 в Истанбул

<p>&quot;Помогнете на полицията&quot;:&nbsp;Възрастна жена даде 34 000 евро на &quot;ало&quot; измамници</p>

Двама задържани за телефонна измама за десетки хиляди в София

България Преди 1 час

Повдигнати са обвинения на двама мъже

Срив без прецедент: Григор Димитров изпадна от топ 150 в света

Срив без прецедент: Григор Димитров изпадна от топ 150 в света

Любопитно Преди 1 час

Най-добрият ни тенисист се свлече до 170-о място след поредно разочарование във Франция

Брадви и нацистко послание: Нидерландските принцеси са обект на зловещ заговор за убийство

Брадви и нацистко послание: Нидерландските принцеси са обект на зловещ заговор за убийство

Свят Преди 1 час

Мотивите зад планираната атака и шокиращите надписи не са официално изяснени

Нови критерии за избор на ръководни постове в съдебната власт предлага правосъдният министър

Нови критерии за избор на ръководни постове в съдебната власт предлага правосъдният министър

България Преди 1 час

Рамката обединява три основни компонента

Регионалният министър: Свлачището край Пампорово не е било включено в официалния регистър

Регионалният министър: Свлачището край Пампорово не е било включено в официалния регистър

България Преди 1 час

Съответно то не е било обект на мониторинг, обясни Николай Найденов

„Знам какво видях!“: Изследователи проверяват сигнали за Голямата стъпка в Охайо

„Знам какво видях!“: Изследователи проверяват сигнали за Голямата стъпка в Охайо

Любопитно Преди 1 час

Свидетели разказват за срещи с Голямата стъпка и нейното потомство, докато учени откриват необясними отпечатъци

,

Най-новият български сериал „Дъждът оставя следи” започва на 27 май по NOVA

Любопитно Преди 2 часа

Герасим Георгиев-Геро и Христина Джурова се впускат в разплитането на загадъчно престъпление в Рилския манастир

Европа се опасява, че "прозорецът на възможностите" за Путин се е отворил

Европа се опасява, че "прозорецът на възможностите" за Путин се е отворил

Свят Преди 2 часа

Европейските правителства се опасяват, че Путин може да възприеме настоящия момент като "прозорец на възможност" за действия срещу Запада

Снимката е илюстративна

Какво знаем за смъртоносния вирус на круизен кораб в Атлантика: Трима загинали, британец е в интензивно отделение

Свят Преди 2 часа

Смъртоносен пробив на хантавирус бе потвърден на борда на полярния експедиционен кораб MV Hondius. Луксозното пътешествие от Аржентина до Кабо Верде се превърна в кошмар, оставяйки след себе си три жертви и десетки въпроси за сигурността на круизните пътувания

Всичко от днес

От мрежата

4 възможни причини защо изпражненията на кучето ви са зелени

dogsandcats.bg

10 здрави породи кучета с легендарна издръжливост на дълги разстояния

dogsandcats.bg
1

Скорец е помагал на Моцарт в музиката

sinoptik.bg
1

Започва истинската пролет

sinoptik.bg

Замесиха Рая Пеева и Ирина Тенчева в измамна схема, те алармираха за злоупотребата

Edna.bg

Халката - скалният феномен, който дава път на забранената любов

Edna.bg

Ботев Пд поиска пълния аудиозапис от ВАР на съдиите в дербито и отстраняване на Станимир Тренчев

Gong.bg

Кошмарна контузия за капитана на Ботев Пловдив

Gong.bg

Тежка катастрофа между кола и тир взе жертва край Ябланица (СНИМКИ)

Nova.bg

Обявиха графика на консултациите с партиите при президента

Nova.bg