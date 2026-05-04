Пробив за България: Страната ни вече не е в "Списък 301" за наблюдение на САЩ

В резултат на последователните и координирани действия на Прокуратурата на Република България и Националната следствена служба (НСлС) със съдействието на Департамента по правосъдие и Департамента по вътрешна сигурност на САЩ страната ни бе извадена от т.нар. "Списък 301" за наблюдение по отношение на защитата на интелектуалната собственост. Това съобщиха от прокуратурата.

САЩ поставиха България под наблюдение заради онлайн пиратството

Съгласно официалния доклад на американската страна решението е взето поради постигнатия значителен напредък в правоприлагането и активизирането на наказателните производства срещу престъпления, свързани с онлайн пиратство. Отчетени са предприетите законодателни мерки, както и конкретни резултати от разследванията, включително проведените през януари 2026 г. мащабни операции срещу незаконното разпространение на защитено съдържание.

Тогава под ръководството на прокуратурата съвместни екипи на Националната следствена служба, ДАНС и МВР, в партньорство с представители на американските правоохранителни институции, извършиха процесуално-следствени действия на 30 адреса в страната.

В хода на операцията бяха неутрализирани ключови структури, поддържащи едни от най-посещаваните пиратски платформи в България, иззети бяха множество електронни доказателства и бе прекратен достъпът до значителен обем незаконно съдържание. Установени бяха лица, съпричастни към престъпната дейност, се посочва в съобщението.

Национална мрежа от прокурори и следователи, разследващи престъпления, свързани с интелектуалната собственост и киберпрестъпленията, беше учредена в края на април в НСлС.