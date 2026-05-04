Къде грешим със съня на бебето – 5 причини детето да не влиза в режим

Кои широко разпространени навици всъщност държат детето будно и как да постигнем предвидимост в ежедневието

4 май 2026, 12:58
Папи Ханс: Престъпление е срещу културата да се лъже за поп музиката
Шакира изнесе безплатен мегаконцерт на плажа Копакабана в Рио де Жанейро
„О, човече, успях!": Джордж Клуни с неочаквана роля в „Дяволът носи Прада 2"
„Генът на воина" или силата на възпитанието: До каква степен ДНК определя бъдещето ни?
Рапсодия в небесносиньо: Какво да очакваме от „Дяволът носи Прада 2" 20 години по-късно
Холестеролът: „Тихият убиец", който не е само вреден (Как да намерим баланса)
Ники Станоев от Hell's Kitchen: Шеф Ангелов ме научи да влагам повече отношение в храната! (ВИДЕО)
150 години от Априлското въстание – памет за героизма и саможертвата

В сяка майка познава онзи момент: навън вече е тъмно, в къщата е притихнало... е, навсякъде, освен в детската стая. Там вероятно се провежда поредният маратон от люлеене, пеене на песнички и отчаяни опити бебето най-после да затвори очи. Вие вече си представяте заслужената почивка, но реалността е друга – „преуморено“ дете, което отказва да заспи, и родители, които се чувстват като в омагьосан кръг.

Често в стремежа си да „наложим“ идеален режим, ние неволно правим точно нещата, които държат детето будно. В родителството няма магическо копче за сън, но има логика, която често ни убягва в моментите на умора. Когато усилията ни дават обратен резултат, е време да видим кои са онези малки пропуски, които саботират почивката на цялото семейство.

Сега ще разгледаме кои са 5-те най-чести причини, които ни подвеждат в грешната посока по отношение на детския сън:

1. Колкото по-късно легне, толкова повече ще спи сутринта

Това е най-големият мит в света на детския сън. При бебетата логиката е обратна: сънят ражда сън. Когато детето легне твърде късно, тялото му започва да произвежда кортизол (хормон на стреса), който го „превъзбужда“. Резултатът? Трудно заспиване и още по-ранно събуждане сутринта.

2. Сравняване с „детето на съседката“​

„Ама на Мария бебето спи по 12 часа без прекъсване...“. Сравнението е най-краткият път към родителското отчаяние. Всяко бебе има различен темперамент и нужди. Опитът да наложим чужд режим върху нашето дете често води до излишен стрес и за двете страни.

3. Липса на последователност - ефектът „проба-грешка“

Една вечер люлеем, втората вечер оставяме в креватчето, третата – пускаме „бял шум“, а на четвъртата се отказваме. Бебетата се нуждаят от предвидимост. Когато сигналите ни са объркващи, те се чувстват несигурни и сънят става още по-труден.

4. Игнориране на „прозореца за сън“

Има един магически момент, в който бебето е точно толкова изморено, че да заспи лесно. Изпуснем ли го дори с 15 минути, влизаме в зоната на преумората. Да научим да разпочитаме знаците за сън (търкане на очи, втренчен поглед, дърпане на уши) е по-важно от това да гледаме часовника.

5. Страхът от „будните периоди“

Много родители се опитват да приспат бебето твърде рано, преди то да е натрупало нужния „натиск за сън“. Резултатът е 40-минутна борба за 20-минутна дрямка. Балансът между активност и почивка е ключът към спокойната нощ.

Ако описаните ситуации ви звучат познато, не сте сами. Изграждането на ритъм е процес, в който всяко семейство има нужда от малко подкрепа и професионална насока.

Отговори на тези и още много други въпроси ще може да получите от водещи специалисти по време на тазгодишното безплатно събитие на „Ох, на мама!“ за бременни и родители.

Пълната програма ще откриете ТУК.

И в двата дни на събитието ще има томболи с атрактивни награди за посетителите!

Очакваме ви!

Събитието на „Ох, на мама!“ за бременни и родители се осъществява с подкрепата и доверието на нашите генерални спонсори Pufies, Future, Valentis, НМ Дженомикс, официален представител на Panorama тест за България, нашите основни спонсори Sopharmacy/Nanibell, BioGaia®, ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, Нечовешки магазини, BebeMax, BIODERMA, както и на нашите партньори Crazy Kids, Кendy Pharma, ДКЦ Неоклиник, Kaloo, Lilliputiens, One – Eco, NelVA, ASTRATEX, МетЛайф България, Goto jewellery and diamonds, Natur Pharma, BioNino, Little Treasures Kids Yoga, DEVIN Изворна, Термо Смарт ЕООД, Бочко, Матернеа, Ecowell, ECOS3, PartyFox, Huggy Bear, Candy Baby, Bilka, Info DAR, Светулка, издателство „Ентусиаст“, My Toy, Издателство МАМА ЗНАЕ, Престиж Wellness, Pepco , Bio Amica, Biozin Kids, Zepter, Chicco, LLumar Bulgaria, Fashion Days, Детска кухня Юначе, A-Derma, Baci Dolci

Институционални партньори на събитието са "Алианс на българските акушерки", Фондация "Деца на борда", "SOS Детски селища" и Български Червен кръст (БЧК).

Австрия експулсира трима служители на руското посолство по подозрение в шпионаж

Разбиха нова схема за източване на кредити, петима са арестувани

Кристиан Костов се завръща на Евровизия 2026

Кристиан Костов се включва в „all-stars“ шоуто редом до Lordi и Верка Сердючка, докато DARA ще се бори за място на финала с „Bangaranga“. Голямото завръщане на България в конкурса е планирано за 14 и 16 май във Виена

Иран предупреждава, че ще атакува САЩ в Ормузкия проток с началото на мисията на Тръмп

Техеран предупреди, че всяка намеса в морския трафик ще се счита за нарушение на примирието. В същото време Доналд Тръмп стартира мащабна операция за извеждане на блокираните кораби

България и Турция обсъдиха нов тласък за АМ „Черно море"

Двама задържани за телефонна измама за десетки хиляди в София

Срив без прецедент: Григор Димитров изпадна от топ 150 в света

Брадви и нацистко послание: Нидерландските принцеси са обект на зловещ заговор за убийство

Нови критерии за избор на ръководни постове в съдебната власт предлага правосъдният министър

Регионалният министър: Свлачището край Пампорово не е било включено в официалния регистър

„Знам какво видях!": Изследователи проверяват сигнали за Голямата стъпка в Охайо

Най-новият български сериал „Дъждът оставя следи" започва на 27 май по NOVA

Герасим Георгиев-Геро и Христина Джурова се впускат в разплитането на загадъчно престъпление в Рилския манастир

Какво знаем за смъртоносния вирус на круизен кораб в Атлантика: Трима загинали, британец е в интензивно отделение

Смъртоносен пробив на хантавирус бе потвърден на борда на полярния експедиционен кораб MV Hondius. Луксозното пътешествие от Аржентина до Кабо Верде се превърна в кошмар, оставяйки след себе си три жертви и десетки въпроси за сигурността на круизните пътувания

Меган Маркъл на тайно посещение в Чикаго: Херцогинята стана кръстница

Кола се заби в дърво в Силистренско, 18-годишен е с опасност за живота

