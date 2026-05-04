Къде грешим със съня на бебето – 5 причини детето да не влиза в режим

В сяка майка познава онзи момент: навън вече е тъмно, в къщата е притихнало... е, навсякъде, освен в детската стая. Там вероятно се провежда поредният маратон от люлеене, пеене на песнички и отчаяни опити бебето най-после да затвори очи. Вие вече си представяте заслужената почивка, но реалността е друга – „преуморено“ дете, което отказва да заспи, и родители, които се чувстват като в омагьосан кръг.

Често в стремежа си да „наложим“ идеален режим, ние неволно правим точно нещата, които държат детето будно. В родителството няма магическо копче за сън, но има логика, която често ни убягва в моментите на умора. Когато усилията ни дават обратен резултат, е време да видим кои са онези малки пропуски, които саботират почивката на цялото семейство.

Сега ще разгледаме кои са 5-те най-чести причини, които ни подвеждат в грешната посока по отношение на детския сън:

1. Колкото по-късно легне, толкова повече ще спи сутринта

Това е най-големият мит в света на детския сън. При бебетата логиката е обратна: сънят ражда сън. Когато детето легне твърде късно, тялото му започва да произвежда кортизол (хормон на стреса), който го „превъзбужда“. Резултатът? Трудно заспиване и още по-ранно събуждане сутринта.

2. Сравняване с „детето на съседката“​

„Ама на Мария бебето спи по 12 часа без прекъсване...“. Сравнението е най-краткият път към родителското отчаяние. Всяко бебе има различен темперамент и нужди. Опитът да наложим чужд режим върху нашето дете често води до излишен стрес и за двете страни.

3. Липса на последователност - ефектът „проба-грешка“

Една вечер люлеем, втората вечер оставяме в креватчето, третата – пускаме „бял шум“, а на четвъртата се отказваме. Бебетата се нуждаят от предвидимост. Когато сигналите ни са объркващи, те се чувстват несигурни и сънят става още по-труден.

4. Игнориране на „прозореца за сън“

Има един магически момент, в който бебето е точно толкова изморено, че да заспи лесно. Изпуснем ли го дори с 15 минути, влизаме в зоната на преумората. Да научим да разпочитаме знаците за сън (търкане на очи, втренчен поглед, дърпане на уши) е по-важно от това да гледаме часовника.

5. Страхът от „будните периоди“

Много родители се опитват да приспат бебето твърде рано, преди то да е натрупало нужния „натиск за сън“. Резултатът е 40-минутна борба за 20-минутна дрямка. Балансът между активност и почивка е ключът към спокойната нощ.

Ако описаните ситуации ви звучат познато, не сте сами. Изграждането на ритъм е процес, в който всяко семейство има нужда от малко подкрепа и професионална насока.

Отговори на тези и още много други въпроси ще може да получите от водещи специалисти по време на тазгодишното безплатно събитие на „Ох, на мама!" за бременни и родители.

