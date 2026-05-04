Меган Маркъл на тайно посещение в Чикаго: Херцогинята стана кръстница

М еган Маркъл предприе рядко самостоятелно пътуване до Чикаго, за да присъства на специален личен празник – първото причастие на сина на нейна близка приятелка от колежа, на когото херцогинята е кръстница, съобщава People.

Изненадваща поява в катедралата

Репортерът Натали Мартинес публикува снимка в социалната мрежа X, на която се вижда как херцогинята на Съсекс присъства на церемония в катедралата „Свето име“ (Holy Name Cathedral) в Чикаго в събота, 2 май. На кадъра 44-годишната Меган е облечена в елегантно бежово поло и се усмихва, докато децата преминават по пътеката към олтара.

Списание PEOPLE потвърди, че Меган е пътувала до Чикаго специално за първото причастие на детето на една от най-добрите си приятелки от студентските години.

Без кралски претенции и специално отношение

Meghan Markle Makes Solo Trip to Chicago for Godson’s First Communion https://t.co/F6AfbpeSAn — People (@people) May 3, 2026

Източник на изданието разкрива, че Меган е пристигнала рано в църквата и е изчакала началото на службата заедно с останалите семейства и приятели на пейките. Тя не е използвала отделен вход и не е имала никакви специални изисквания за настаняването си. Херцогинята е пътувала сама за събитието и веднага след него се е завърнала в дома си в Монтесито, Калифорния.

Посещението има и сантиментална стойност, тъй като Меган е тясно свързана с Чикаго – тя е възпитаник на Северозападния университет (Northwestern University), където в периода 1999–2003 г. придобива бакалавърска степен по театрално изкуство и международни изследвания.

Празниците в семейство Съсекс продължават

New: 🚨



Meghan, Duchess of Sussex was seen attending a First Holy Communion at Chicago's Holy Name Cathedral yesterday 🤍 pic.twitter.com/en9UpzswLh — Lincoln (@LyleSckeepers) May 3, 2026

За бизнес дамата предстоят още вълнуващи моменти тази седмица. Нейният син, принц Арчи, навършва 7 години на 6 май.

Миналата година Меган отбеляза личния празник на първородния си син, споделяйки невиждана дотогава снимка. На кадъра Арчи беше заснет в гръб, докато наблюдава залеза над океана от тераса.

„Нашият син. Нашето слънце. Честит 6-и рожден ден на Арчи!“, гласеше тогава емоционалният текст към поста.

В него тя благодари на всички приятели, присъствали на партито през уикенда, и изрази изумлението си колко бързо лети времето. Освен Арчи, Меган и принц Хари (41 г.) са родители и на 4-годишната принцеса Лилибет.