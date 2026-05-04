Кристиан Костов се завръща на Евровизия 2026

Б ългарският певец Кристиан Костов ще се завърне на сцената на Евровизия като част от големия финал през 2026 година. Шоуто ще се проведе във Виена и ще отбележи 70-годишнината на конкурса с мащабна празнична програма.

Организаторите подготвят специален интервален акт, който ще събере някои от най-запомнящите се участници в историята на Евровизия. Сред поканените имена са Lordi, Верка Сердючка, както и Костов, който ще представи България в това „all-stars“ изпълнение.

Публиката може да очаква комбинация от емблематични евровизионни песни и съвременни хитове, отразяващи развитието на конкурса през годините.

Българското участие няма да се ограничи само до специалната програма. В състезателната част страната ще бъде представена от DARA с песента „Bangaranga“, която вече набира популярност и сериозен интерес сред феновете. Изпълнителката ще се качи на сцената по време на втория полуфинал на 14 май.

Големият финал на Евровизия 2026 ще се проведе на 16 май и се очаква да се превърне не само в музикално събитие, а и в празник на историята, културата и влиянието на конкурса в световен мащаб.