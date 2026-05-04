Нови критерии за избор на ръководни постове в съдебната власт предлага правосъдният министър

Рамката обединява три основни компонента

4 май 2026, 12:18
Нови критерии за избор на ръководни постове в съдебната власт предлага правосъдният министър
Източник: БТА

М инистерството на правосъдието публикува Концептуална и процедурна рамка за упражняване на правомощието на министъра да предлага на Висшия съдебен съвет кандидати за ръководни длъжности в съдебната власт. Това съобщиха от ведомството.

Документът е разработен по възлагане на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов в диалог със съсловните организации в съдебната власт, неправителствения сектор и академичните среди.

Той въвежда цялостен нов подход към упражняването на конституционно заложеното право на министъра на правосъдието. Моделът цели да осигури условия за правото да се използва за постигане на дългосрочни цели като ефективност на институциите, независимост на съдебната власт и повишаване на общественото доверие, се посочва в съобщението.

Рамката не създава нови правомощия, обвързващи изисквания или права за кандидатите и не ограничава преценката на министъра. Моделът предоставя методическа и организационна основа за повишаване на качеството, ефективността и обществената видимост на решенията на министъра в рамките на установения конституционен баланс.

Ще променят ли критериите при избора на главен прокурор?

От министерството посочват, че рамката обединява три основни компонента.

  • Първият е изготвен по съвременни научни методологии компетентностен модел за длъжностите на главен прокурор, председатели на върховните съдилища, директор на Националната следствена служба и административни ръководители в прокуратурата. Установените със закон за всяка длъжност правомощия са преобразувани в система от знания, умения и качества (компетентности), които са необходими за заемане и ефективно и безрисково изпълнение на длъжността.
  • Вторият компонент е методика за оценяване на кандидатите. Тя използва примерни обективни и проверими показатели, които позволяват да се проследят професионалният опит, резултатите от дейността, управленският профил и репутацията на кандидатите.
  • Третият компонент е процедурна рамка със състезателен характер. Тя предвижда етапи за набиране, оценяване и съпоставяне на кандидатите, както и механизми за прозрачност и публичност на процеса.

Рамката не предрешава техническите подробности на процедурите – срокове, конкретни методики за извършване на конкретни процедури, документни източници и др.

С публикуването на рамката Министерството на правосъдието поставя акцент върху стратегическата роля на кадровите решения в съдебната система като значим фактор за нейното управление, ефективност и обществена легитимност, се посочва в съобщението.

Целият документ е достъпен на сайта на ведомството.

В съдебната система е възможен нов модел

В началото на март служебният министър Андрей Янкулов съобщи, че ще покани представители на професионалните юридически общности и гражданския сектор на консултации за изработване на критерии за номинации за ключови постове в правосъдието. Според Андрей Янкулов идеята е кандидатурите за ключови позиции в съдебната власт да бъдат предлагани на министъра от професионални и граждански организации и да се ползват с тяхната подкрепа и доверие, след което той да използва правомощията си да ги предлага на компетентните органи по избор.

Източник: Петра Куртева, БТА    
Министерство на правосъдието Съдебна власт Ръководни длъжности Концептуална рамка Процедурна рамка Андрей Янкулов Прозрачност Оценяване на кандидати Компетентностен модел Обществено доверие
Пробив за България: Страната ни вече не е в "Списък 301" за наблюдение на САЩ

Иран удари американски боен кораб с две ракети в Ормузкия проток

Гюров: Оставяме 2 млрд. евро повече в бюджета за следващото редовно правителство

Най-старото куче в света надживя собственика си

Как да спестите от данък върху наема: Бонуси и отстъпки, които пропускате

Как да разберем, че кучето ни е болно

С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски“ е новият шампион на България!
С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски“ е новият шампион на България!

„Разказвам всичко на Клеми“: Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил
„Разказвам всичко на Клеми“: Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил

Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110
Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110

„Просто го застрелях в лицето“: Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно
„Просто го застрелях в лицето“: Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно

Австрия експулсира трима служители на руското посолство по подозрение в шпионаж

Разбиха нова схема за източване на кредити, петима са арестувани

Къде грешим със съня на бебето – 5 причини детето да не влиза в режим

СЗО с подробности за случая на хантавирус на круизен кораб

България и Турция обсъдиха нов тласък за АМ „Черно море“

Двама задържани за телефонна измама за десетки хиляди в София

Срив без прецедент: Григор Димитров изпадна от топ 150 в света

„Знам какво видях!“: Изследователи проверяват сигнали за Голямата стъпка в Охайо

Европа се опасява, че "прозорецът на възможностите" за Путин се е отворил

Меган Маркъл на тайно посещение в Чикаго: Херцогинята стана кръстница

Кола се заби в дърво в Силистренско, 18-годишен е с опасност за живота

