Най-новият български сериал „Дъждът оставя следи” започва на 27 май по NOVA

Герасим Георгиев-Геро и Христина Джурова се впускат в разплитането на загадъчно престъпление в Рилския манастир

4 май 2026, 11:47
Н ай-новият български сериал “Дъждът оставя следи” започва на 27 май по NOVA. Криминалната поредица от шест епизода е вдъхновена от едноименния роман на Александър Чобанов и ще върне зрителите назад във времето, за да разкаже за мрачна тайна, скрита зад стените на Рилския манастир. Филмовият проект е поредното доказателство за ангажимента на NOVA в подкрепа на филмопроизводството в България.

В търсене на истината ще се впуснат двама разследващи полицаи, в чиито роли ще влязат Герасим Георгиев - Геро и Христина Джурова. Персонажите им ще се сблъскат със загадъчно престъпление в Рилския манастир – място, в което тишината е натежала от векове, а тайните са дълбоко скрити. Случаят, който среща двамата следователи, постепенно излиза извън рамките на престъплението и ще ги изправи пред собственото им минало и дълбоки страхове. “Няма нищо скрито, което да не бъде разкрито, нито тайно, което да не бъде известено” – този библейски мотив пронизва цялата история, в която всяка истина има своята цена и не всеки е готов да я плати.

Към актьорския състав на криминалната драма се присъединяват още Ана Пападопулу, Марин Янев, Георги Иванов, Стефан Къшев, Йордан Биков и Васил Панов. Зад камерата застават утвърдени професионалисти в българското кино и телевизия - продуцентът Александър Христов (Albion Films), сценарният екип начело с автора Александър Чобанов, Владислав Тинчев, Лило Петров, Ивета Ставрева и Росен Йорданов, които са работили още по успешните сериали „Дяволското гърло”, „Отдел Издирване”, „Майките” и „Под прикритие”. Режисьори на сериала са награждаваните творци Кристина Грозева и Петър Вълчанов, носители на десетки международни отличия. Музиката към проекта е поверена на Симеон Едуард.

