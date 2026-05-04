Брадви и нацистко послание: Нидерландските принцеси са обект на зловещ заговор за убийство

Б ъдещата кралица на Нидерландия и нейната по-малка сестра са били потенциални мишени на предполагаем крайнодесен екстремист, който е планирал убийство на принцесите в заговор с нацистка идеология, преди властите да предотвратят атаката.

33-годишен мъж ще се яви в съда следващата седмица, след като е заподозрян в планиране на нападение срещу принцесата на Оранж Катарина-Амалия, 22 години, и принцеса Алексия, 20 години, през февруари, съобщава New York Post .

Катарина-Амалия, дъщеря на крал Вилем-Александър и кралица Максима, е престолонаследник на Нидерландия, а Алексия е втора по ред за трона.

Заподозреният е бил задържан в Хага, където е носел две брадви, гравирани с имената "Алексия" и "Мосад", израелската разузнавателна служба, както и "Sieg Heil", нацистки поздрав, използван от Адолф Хитлер и неговия режим, съобщиха властите.

При него е открита и ръкописна бележка, върху която били изписани думите "Амалия", "Алексия" и "клане".

Прокуратурата в Хага не е разкрила допълнителни подробности, включително самоличността на мъжа, позовавайки се на законите за защита на личните данни в Нидерландия.

Мотивите зад планираната атака и шокиращите надписи не са официално изяснени.

Кралското семейство е исторически протестантско. То не е еврейско, въпреки появата на името "Мосад" върху оръжията на заподозрения.

Процесуално заседание по делото е насрочено за понеделник.

Разкритието за ареста през февруари съвпадна с участието на кралското семейство, включително Амалия и Алексия, в честванията на Деня на краля с публични прояви в укрепения град Докум на 27 април.

Престолонаследницата Амалия е била и преди обект на сериозни заплахи, включително предполагаем заговор от престъпни групировки за отвличането ѝ и на тогавашния премиер на Нидерландия Марк Рюте.

През 2022 година властите са прихванали комуникации между членове на престъпна мрежа, които са обсъждали заплахи срещу бъдещата кралица и Рюте, който в момента е генерален секретар на НАТО.

Кралица Максима е изтеглила Амалия от студентското общежитие в Амстердам и я е върнала в кралския дворец само месец след началото на следването ѝ, поради опасения за сигурността.

Тогава 18-годишната принцеса е следвала политика и икономика в Университета в Амстердам и е живеела с други студенти. След заплахите тя почти не е излизала публично.

"Това има огромни последици за живота ѝ", заявява тогава кралица Максима. "Това означава, че тя не живее в Амстердам и не може да излиза свободно."

Според разследванията зад част от заплахите стои криминалната мрежа "Мокро мафия".

Година преди разкриването на плана за отвличане, Амалия се е опитвала да води по-нормален живот и дори е отказала годишна държавна издръжка от 1,87 милиона долара.

"Смятам това за неудобно, докато не върша достатъчно в замяна и други студенти имат много по-трудно положение", е написала тя до Рюте през 2021 година.

Още на 16 години Амалия е получила заплахи през Instagram от мъж, който е заявил, че ще убие неин приятел и ще я изнасили.

По-късно той е осъден за тези заплахи.

32-годишният мъж, идентифициран като Вутер Г., е изпращал съобщения с "насилствен, сексуален и ужасяващ характер", включително заплахи за изнасилване на тийнейджърката и убийство на нейна приятелка, както и предупреждение, че ще я намери на Деня на краля, където "няма да има къде да избяга", съобщава блогът Royal Central.

Той е получил присъда от три месеца затвор и задължително лечение, въпреки че прокуратурата е настоявала за десет месеца лишаване от свобода.