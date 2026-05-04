Любопитно

Срив без прецедент: Григор Димитров изпадна от топ 150 в света

Най-добрият ни тенисист се свлече до 170-о място след поредно разочарование във Франция

4 май 2026, 12:29
Г ригор Димитров се свлече до 170-то място в световната ранглиста при мъжете. Най-добрият ни тенисист губи 33 позиции в класацията на ATP след отпадането на старта на Чалънджър турнира в Екс-ан-Прованс.

Българинът отказа участие в квалификациите за Мастърса в Рим, като следващата му заявка е друг Чалънджър - в Бордо, идната седмица.

Водач при мъжете е Яник Синер. Шампионът от Мадрид има 14 350 точки в актива, с 1390 повече от контузения Карлос Алкарас. Александър Зверев, Новак Джокович, Феликс Оже-Алиасим, Бен Шелтън, Тейлър Фриц, Алекс де Минор, Даниил Медведев и Лоренцо Музети допълват топ 10.

При дамите Виктория Томова също отбелязва регрес, но само с две места - до номер 158.

Лидерка е Арина Сабаленка с 10 110 точки. Втора е шампионката от Аустрелиън Оупън Елена Рибакина с 8555 пункта. В десетката са още Ига Швьонтек, Коко Гоф, Джесика Пегула, Аманда Анисимова, Мира Андреева, Жасмин Паолини, Виктория Мбоко и Елина Свитолина.

Шампионката в Мадрид Марта Костюк се изкачва с осем позиции до 15-та. 

Пробив за България: Страната ни вече не е в "Списък 301" за наблюдение на САЩ

Иран удари американски боен кораб с две ракети в Ормузкия проток

Гюров: Оставяме 2 млрд. евро повече в бюджета за следващото редовно правителство

Най-старото куче в света надживя собственика си

Как да спестите от данък върху наема: Бонуси и отстъпки, които пропускате

Защо котката спи върху главата ми

С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски“ е новият шампион на България!

„Разказвам всичко на Клеми“: Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил

Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110

„Просто го застрелях в лицето“: Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно

Разбиха нова схема за източване на кредити, петима са арестувани

Австралия с най-успешната стратегия срещу рак на шийката на матката в света

СЗО с подробности за случая на хантавирус на круизен кораб

България и Турция обсъдиха нов тласък за АМ „Черно море“

Двама задържани за телефонна измама за десетки хиляди в София

Брадви и нацистко послание: Нидерландските принцеси са обект на зловещ заговор за убийство

Нови критерии за избор на ръководни постове в съдебната власт предлага правосъдният министър

Регионалният министър: Свлачището край Пампорово не е било включено в официалния регистър

„Знам какво видях!“: Изследователи проверяват сигнали за Голямата стъпка в Охайо

Европа се опасява, че "прозорецът на възможностите" за Путин се е отворил

Меган Маркъл на тайно посещение в Чикаго: Херцогинята стана кръстница

Кола се заби в дърво в Силистренско, 18-годишен е с опасност за живота

