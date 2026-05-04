Регионалният министър: Свлачището край Пампорово не е било включено в официалния регистър

С влачището на пътя между Смолян и Пампорово не е било включено в официалния регистър на свлачищните зони и съответно не е било обект на мониторинг. Това обясни служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов по време на пресконференция в понеделник.

По думите му липсата на наблюдение не се дължи на пропуск или бездействие, а на факта, че до момента районът не е бил идентифициран като рисков. Министърът подчерта, че тепърва предстои детайлно изследване на причините за свличането.

Според първоначалните данни най-вероятната причина е силното преовлажняване на земните маси. Това може да е резултат от комбинация от фактори – снеготопене, обилни валежи или просмукване на подпочвени води.

„Районът е такъв, че всички варианти са допустими“, посочи Найденов.

Към момента продължава събирането на информация от различни експертни екипи. Очаква се този етап да продължи поне месец, след което ще започне проектирането на укрепителните дейности, което също ще отнеме значително време.

Министърът отбеляза, че към момента не може да се даде точна прогноза за възстановяването на пътния участък. По предварителни оценки най-оптимистичният срок за приключване на ремонта е около шест месеца, докато при по-сложен сценарий дейностите могат да продължат до две години.

Родопският регион, в който се намира участъкът между Смолян и Пампорово, е известен със своя сложен релеф и висока свлачищна активност. Комбинацията от стръмни склонове, специфична геоложка структура и чести валежи създава предпоставки за активизиране на свлачищни процеси.

Подобни инциденти не са изключение за планинските райони в България, като в последните години редица пътни участъци са били временно затваряни заради свличания на земни маси. Поддържането на пътната инфраструктура в такива райони изисква постоянни наблюдения, геоложки анализи и значителни инвестиции.

Пътят Смолян – Пампорово е ключов за достъпа до курорта и има важно значение както за туризма, така и за местното население. Временното ограничаване на движението в участъка създава затруднения за трафика, особено в активните туристически периоди.

Очаква се след приключване на експертните оценки да бъдат предприети конкретни мерки за стабилизиране на терена и възстановяване на нормалното движение по трасето.