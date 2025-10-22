Свят

ЕС прие деветнадесети пакет санкции срещу Русия

Пакетът включва забрана за внос на втечнен природен газ от Русия до 2027 г.

22 октомври 2025, 22:30
ЕС прие деветнадесети пакет санкции срещу Русия
Източник: iStock/Getty Images

Е С се съгласи да наложи нови санкции срещу Русия заради войната в Украйна, насочени към ограничаване на приходите на Москва от петрол и газ, съобщи Дания, която в момента председателства ЕС.

Сиярто: Унгария няма да блокира санкциите срещу Русия

Пакетът – деветнадесетият, приет от ЕС след руското нахлуване през 2022 г., включва забрана за внос на втечнен природен газ от Русия до 2027 г., включване в черен списък на петролни танкери, използвани от Москва, както и ограничения върху пътуванията на руски дипломати в Европа.

Унгария и Словакия спряха новите санкции срещу Русия

Приемането на пакета беше временно задържано от Словакия, която настояваше за защита на автомобилната си индустрия от последиците на европейското климатично законодателство.

Източник: БГНЕС    
ЕС Санкции срещу Русия Война в Украйна
