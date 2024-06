ЕС утвърди нови санкции срещу Русия, ограничава се търговията с втечнен газ

С ъветът на ЕС по външни работи прие на днешното си заседание в Люксембург нови санкции срещу Русия заради войната в Украйна. Новите ограничения засягат търговията с втечнен газ, се посочва в съобщение на институцията.

Новите мерки са насочени към области с висока стойност за руската икономика, като енергетиката, финансите и търговията, и предвиждат заобикалянето на санкциите на ЕС да стане по-трудно. В списъка на поименно санкционираните са добавени 116 физически и юридически лица.

Енергетика

ЕС забранява услугите по претоварване на руски втечнен газ на територията на ЕС за прехвърляне към трети страни. Това включва претоварването от кораб на кораб и разтоварването от кораб на брега, но не засяга вноса, а само реекспорта към трети страни през ЕС.

Забраняват се нови инвестиции, както и предоставянето на стоки, технологии и услуги за завършване на проекти за втечнен газ в процес на изграждане, като Arctic LNG 2 и Murmansk LNG. Въвеждат се ограничения за внос на руски втечнен газ през терминали в ЕС, които не са свързани с газопреносната система.

🇷🇺🇩🇪🇪🇺 The EU will impose a new wave of sanctions against Russia, despite the damage it will cause to the economies of European countries.



The 14th package of sanctions is expected to be approved today after several weeks of delays due to concerns from Germany that it might be… pic.twitter.com/Cr5Rp4Z682