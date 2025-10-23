България

Съдът върна Никола Барбутов в ареста

Той е обвинен в участие в организирана престъпна група за подкупи

С офийският апелативен съд върна бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов в ареста.

Апелативните съдии отмениха определението на Софийския градски съд за домашен арест и определиха, че Барбутов следва да остане в ареста, защото има опасност да извърши друго престъпление. Определението е окончателно.

Гледат на втора инстанция изменението на мярката на Никола Барбутов

Според съдебния състав не е разколебано обоснованото предположение за съпричастност към престъплението, за което е обвинен Барбутов, което се извежда от събраните по делото доказателства. Опасност да се укрие няма, но има опасност да извърши престъпление.

Никола Барбутов е обвиняем за участие в организирана престъпна група за длъжностни престъпления и подкупи. 

Никола Барбутов с белезници в съда

Пред съда днес той поиска по-лека мярка за неотклонение, за да бъде със семейството си. Барбутов каза, че не познава Соня Клисурска, също обвиняема по делото, както и че не е чувал за част от фирмите, които се споменават по разследването.

От прокуратурата твърдят, че е уреждал определени фирми да печелят обществени поръчки, но трябвало да връщат 6% от парите.

Преди около седмица СГС пусна Никола Барбутов под домашен арест. 

Източник: БТА, Константин Костов    
Никола Барбутов съд мярка
