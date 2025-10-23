Любопитно

Как родената в България Розалия стана духовното гуру на Холивуд

От лукса на Европа до тишината на Бали – историята на Розалия, която превърна духовното пробуждане в мисия за холивудския елит

23 октомври 2025, 17:00
Как родената в България Розалия стана духовното гуру на Холивуд
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

Р озалия, мистична алхимичка, живееща в Лос Анджелис, е доверен духовен водач на холивудски звезди и глобални предприемачи, които търсят „пробуждане“. Но животът ѝ невинаги е бил свързан с чакри, кристали и свещени практики, разказва People.

„Не можеш да водиш нечия душа през страдания, които сам никога не си преживял“, казва тя.

Родена в България, Розалия става предприемач още в млада възраст – създава модна и рекламна агенция, завършва магистратура по бизнес и впоследствие продуцира телевизионни предавания и модни събития.

По-късно живее в Германия – в луксозни домове, пътува често и прекарва летата си на Френската ривиера.

Въпреки външния успех усеща празнота.

„Живеех живот, за който повечето хора мечтаят, но бях изтощена и нещастна,“ спомня си тя. „Знаех, че трябва да има по-голяма причина да сме тук.“

Родината ѝ България, казва тя, е една от най-древните и духовно наситени земи, а тя самата винаги е усещала, че има интуитивни и психически способности. Но с времето, когато животът ѝ се фокусирал върху работа и постижения, тези дарби започнали да изчезват.

Всичко се променя след пътуване до Бали.

Там Розалия среща майстор по бойни изкуства, който ѝ показва силата на ума и „магията на вътрешния воин“. Тя наблюдава хора, които живеят с почти нищо - хранят се с ориз и банани - но излъчват радост и вътрешен мир, докато богатите около нея са нещастни и празни.

Двете реалности се сблъскват в нея: материална сигурност срещу духовна свобода.

Объркана, тя потърсва съвет от свещеник. Отговорът му е кратък: „Създай тишина.“

Така Розалия изоставя всичко - съпруга си, семейството, имуществото и натрупаното богатство.

„Не исках да съм зависима от пари или хора,“ споделя тя. „Това беше затвор, не живот. Исках да разбера истината за живота, а единственият път беше чрез тишината.“

Почти две години и половина Розалия прекарва в пълна тишина, изолирана в Бали. Това става началото на нейното духовно пробуждане.

По-късно прекарва шест години в Азия с майстор на дзогчен, живеейки в Непал и Бали. Там медитира в пещери, пости, учи, служи и преподава. Този период ѝ разкрива истинското ѝ призвание - не да остане скрита от света, а да се върне в него и да помага на другите.

Оттогава тя е подпомагала милиардери при сложни бизнес решения, водила е артисти през духовно прераждане и е подкрепяла ръководители на компании в търсенето на истинския им път.

Работата ѝ включва преподаване на повече от 120 вида медитация и работа с над 200 типа кристали. Тя дори създава линия бижута от кристали, вдъхновена от „свещени кодове“, която се превръща в любима на знаменитости като Джанет Джаксън и Били Айлиш.

„Кристалите са живи същества,“ обяснява тя. „Те стабилизират ума и ни освобождават от страданието.“

Днес, въпреки успеха и вниманието на елита, Розалия винаги се връща към тишината.

„Когато се свържеш с най-дълбокото си аз, дори за няколко минути, спираш да бъдеш жертва и ставаш воин,“ казва тя. „Тогава животът придобива смисъл, а щастието се ражда естествено отвътре.“

Духовен водач Мистична алхимичка Духовно пробуждане Кристали Медитация Тишина Холивудски звезди Бали Предприемачество България
<p>Шокиращи разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
Ексклузивно

Шокиращи разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 1 ден
Ексклузивно

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 1 ден
<p>След седмица блокада: Народното събрание заработи</p>
Ексклузивно

След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 1 ден
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Ексклузивно

Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 1 ден

