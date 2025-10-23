Свят

Медведев: Новите санкции от САЩ са акт на война

САЩ обявиха нов пакет антируски санкции, в рамките на който бяха въведени мерки срещу "Роснефт“, "Лукойл“ и техните дъщерни компании

23 октомври 2025, 12:19
Медведев: Новите санкции от САЩ са акт на война
Източник: БТА

С ъединените щати остават противник на Русия, няма нужда да се таят илюзии в тази посока. Това мнение изрази днес заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев в своя Telegram канал, предава ТАСС.

"Отмяната на срещата на върха в Будапеща от [лидера на САЩ Доналд] Тръмп. Нови санкции срещу страната ни от страна на Съединените щати. Какво друго? Нови оръжия, освен скандалните Tomahawks? Ако някой от многобройните коментатори все още е имал илюзии, ето ги. Съединените щати са нашият противник“, написа Медведев.

Припомняме, че вчера САЩ обявиха нов пакет антируски санкции, в рамките на който бяха въведени мерки срещу "Роснефт“, "Лукойл“ и техните дъщерни компании. Освен това президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е отменил срещата си с руския президент Владимир Путин в Будапеща, но възнамерява да се срещне с него в бъдеще.

Медведев допълни, че тези решения на САЩ не са нищо друго освен ''акт на война срещу Русия''.

Дмитрий Анатолиевич Медведев е руски политик и юрист, роден през 1965 г. в Ленинград (днес Санкт Петербург).

Завършва право в Санктпетербургския държавен университет.

През кариерата си е заемал редица високи длъжности в руското правителство. Медведев служи като президент на Руската федерация от 2008 до 2012 г., като през този период участва в международни събития, като погребението на полския президент Лех Качински. След президентския си мандат, Медведев е министър-председател на Русия от 2012 до 2020 г. Понастоящем той е заместник-председател на Съвета за национална сигурност на Руската федерация, позиция, от която често коментира въпроси, свързани с националната сигурност и външната политика, включително международни отношения и геополитически развития.

Източник: Агенция "Фокус"    
Дмитрий Медведев Русия САЩ Санкции Антируски санкции Акт на война Отмяна на среща Доналд Тръмп Владимир Путин Напрежение Русия-САЩ
<p>Шокиращи разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
Шокиращи разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 1 ден
"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 1 ден
<p>След седмица блокада: Народното събрание заработи</p>
След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 1 ден
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 1 ден

