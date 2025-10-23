Свят

Москва: Русия отворена за контакти със САЩ за Украйна

Захарова добави, че руската страна не вижда съществени пречки за продължаване на процеса, започнат от президентите на двете държави

23 октомври 2025, 14:11
Москва: Русия отворена за контакти със САЩ за Украйна
Източник: IStock

В коментар относно изявлението на администрацията на Тръмп, че в момента „няма планове“ за среща между президентите на САЩ и Русия, Москва заяви, че е отворена за продължаване на контактите със САЩ.

На брифинг в Москва говорителят на Министерството на външните работи Мария Захарова посочи, че целта на руско-американските контакти е да се уточнят допълнително параметрите на диалога относно различни аспекти на двустранните отношения и съвместни стъпки за уреждане на ситуацията в Украйна.

„Тръгваме от предположението, че Вашингтон ще продължи да споделя своите съображения и мотиви относно предприетите мерки, включително и тези, станали публични“, каза тя.

Захарова подчерта, че позицията на Русия по украинския конфликт остава непроменена, включително по въпросите за надеждна неутралност, ненасоченост и статут на Украйна като безядрена държава, нейната демилитаризация и „денацификация“, развитието на солидни гаранции за права и свободи на рускоговорящото население, както и безпрепятствената дейност на Украинската православна църква.

„Това служи като отправна точка в нашия диалог със Съединените щати и други заинтересовани страни, които се стремят да направят конструктивен принос към процеса на уреждане“, подчерта говорителят.

Русия не изключва контакти със САЩ през следващите дни

Захарова добави, че руската страна не вижда съществени пречки за продължаване на процеса, започнат от президентите на двете държави, с цел съгласуване на политическите рамки за разрешаване на украинската криза и тяхното превръщане в конкретни резултати.

„Да, това е трудна и изискваща усилия работа, но тя трябва да се извършва чрез дипломатически усилия и инструменти, а не чрез изтичане на информация или провокации“, заключи тя.

Източник: www.aa.com.tr    
Руско американски отношения Украински конфликт Дипломатически усилия Президентска среща Мария Захарова Администрация на Тръмп Москва Денацификация на Украйна Неутралитет на Украйна Права на рускоговорящи
