Хванаха мъж след въоръжен обир в Студентски град

С офийска районна прокуратура обвини и задържа 38-годишен мъж, принудил жена да му даде пари от каса на магазин, като я заплашил с нож, съобщиха от държавното обвинение.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 13 октомври около 05,10 часа в ж.к. „Студентски град“ в София, обвиняемият, принудил жената да му даде всички пари от касата и кутията на магазина. За целта я заплашил, като насочил нож към пострадалата, размахал го и ѝ казал: „Дай ми парите от касата, събери ми парите от касата и ми дай общите пари от кутията“. С това причинил имотна вреда в размер на 841 лв.

По случая е образувано досъдебно производство, като за престъплението се предвижда наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 до 10 години.

С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият мъжът е задържан за срок до 72 часа.

Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.