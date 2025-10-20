Свят

Георгиев: България подкрепя санкции срещу Русия, сигурността в Черно море е ключова

Само силна Украйна може да гарантира стабилност в Европа

20 октомври 2025, 17:52
Георгиев: България подкрепя санкции срещу Русия, сигурността в Черно море е ключова
Източник: БТА

Н аистина се надяваме, че сме по-близо до устойчив мир за Украйна, въпреки че руската страна определено не полага такива усилия и въпреки враждебното настроение, подплатено с дроновите и ракетните удари от последните дни, заяви министърът на външните работи Георг Георгиев пред български журналисти в Люксембург, където участва в заседание на своите колеги от ЕС.

Той посочи, че България подкрепя предложените нови санкции срещу Русия. В отговор на въпроси, свързани с обявената среща в Будапеща между президентите на САЩ Доналд Тръмп и на Русия Владимир Путин, и възможността руската делегация да прелети над нашата страна напът към Унгария, министър Георгиев настоя първо да се изчака насрочването на срещата. Нека първо такава среща бъде насрочена и тогава да влизаме в нейните технически детайли, каза той. Когато се полагат усилия за постигане на мир, ако условието за това е да има среща, най-логично е такава среща да бъде опосредствена по възможните начини, добави министърът.

Георг Георгиев: Украйна има законното право сама да определя своето бъдеще

По неговите думи нищо за Украйна не би могло да се реши без Украйна. България ще продължи с всички възможни сили и средства да подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна. Само силна Украйна може да гарантира стабилност в Европа, допълни Георгиев.

Георг Георгиев пред Би Би Си: България подкрепя САЩ за спиране на войната в Украйна

Министърът отбеляза, че се работи по инфраструктура за гарантиране на сигурността в Черноморския регион. Това за нас е критична зона, гранична с войната, за която се изискват специфични действия, отбеляза Георгиев. Присъствието на нашите партньори и съюзници от НАТО и ЕС в Черно море е тема, която непрестанно повдигаме, посочи той. В отговор на въпрос министърът уточни, че нашата страна подкрепя започването на преговори за присъединяване към ЕС с Украйна и Молдова.

В отговор на въпрос за Република Северна Македония (РСМ) Георгиев заяви, че за съжаление едно от неприятните свойства на изборите е да валят на повърхността мисли и думи на политиците, от които те вероятно впоследствие се разкайват. Не бива да правим заложници на европейската политика и международните отношения нашите вътрешнополитически предизвикателства, призова той. Надявам се, че след като изборите в РСМ преминаха, там страстите ще се уталожат и правителството ще може да се отдаде на своите ясни, поети през 2022 г. ангажименти. България няма никаква промяна в позицията си, нито причина за промяна. Конституцията на РСМ трябва да бъде променена във всички нейни части, българите трябва да бъдат включени, като първа стъпка за започване на преговори, поясни Георгиев.

Източник: БТА, Николай Желязков    
Украйна Мир България Георг Георгиев Русия ЕС Северна Македония Черноморски регион Санкции срещу Русия Суверенитет на Украйна
Последвайте ни

По темата

Инфаркт е причината за смъртта на мъжа, издъхнал след състезание по планинско бягане в Трън

Инфаркт е причината за смъртта на мъжа, издъхнал след състезание по планинско бягане в Трън

Шокираща версия за дръзкия обир в Лувъра

Шокираща версия за дръзкия обир в Лувъра

Прокуратурата: Момчето, намушкано в софийски мол, е прободено в сърцето с 10-сантиметрово острие

Прокуратурата: Момчето, намушкано в софийски мол, е прободено в сърцето с 10-сантиметрово острие

Кремъл обясни защо срещата между Путин и Тръмп ще е в Будапеща

Кремъл обясни защо срещата между Путин и Тръмп ще е в Будапеща

Как се сумира осигурителният стаж от чужбина за пенсия и обезщетение

Как се сумира осигурителният стаж от чужбина за пенсия и обезщетение

pariteni.bg
„Шкодата“ на Румен Радев обра овациите, а Dongfeng си направи ПР

„Шкодата“ на Румен Радев обра овациите, а Dongfeng си направи ПР

carmarket.bg
Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен
Ексклузивно

Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен

Преди 1 ден
„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп
Ексклузивно

„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп

Преди 1 ден
САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога
Ексклузивно

САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога

Преди 1 ден
Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам
Ексклузивно

Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, да направим семейен бюджет! – Добре. – Аз давам идеите, ти даваш парите.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Внимание, туристи!&nbsp;МВнР предупреждава за национална транспортна стачка в Италия</p>

МВнР предупреждава за национална транспортна стачка в Италия

България Преди 34 минути

Възможно е това да предизвика закъснения, а на места и отмяна на железопътни превози

КЗК започва проверка на президентството във връзка с оборудване, дарено от "Българската Коледа"

КЗК започва проверка на президентството във връзка с оборудване, дарено от "Българската Коледа"

България Преди 39 минути

Жалбата е подадена по реда на Закона за обществените поръчки

Носителите на наградите на „Репортери без граници“ за 2025 г. ще бъдат обявени в Париж на 15 ноември

Носителите на наградите на „Репортери без граници“ за 2025 г. ще бъдат обявени в Париж на 15 ноември

България Преди 1 час

Номинираните за наградата за кураж са сръбският телевизионен канал N1 и петима журналисти от Буркина Фасо, Азербайджан, Филипини, Ел Салвадор и Палестина

Делегация на "Хамас" на ключови преговори в Кайро

Делегация на "Хамас" на ключови преговори в Кайро

Свят Преди 2 часа

Тръмп заяви, че примирието все още е в сила и обвини в предполагаеми нарушения "някои бунтовници" в "Хамас"

<p>Излязоха резултатите от пробите за алкохол на загиналите край Созопол младежи - какво показват те</p>

Пробите за алкохол на загиналите край Созопол младежи са отрицателни

България Преди 2 часа

Предстои да станат ясни резултатите от направените проби за наркотични вещества

Футболен мач или сериал? Може и едновременно - с EON FULL от Vivacom

Футболен мач или сериал? Може и едновременно - с EON FULL от Vivacom

Технологии Преди 2 часа

<p>Мистериозен горящ предмет от Космоса се разби в Австралия</p>

Мистериозен горящ отпадък от Космоса се разби в Австралия

Свят Преди 2 часа

Само дни преди това пилот на United Airlines беше ранен и принуден да извърши аварийно кацане, след като неидентифициран обект удари предното стъкло на самолета му

Снимката е архивна

Две от най-големите земетресения в света изглежда се синхронизират

България Преди 2 часа

Зоната на субдукция Каскадия – северно от Кейп Мендочино, Калифорния, където малката плоча Хуан де Фука се потапя под Северноамериканската плоча – не само че може да предизвика разрушителни земетресения с магнитуд 9+ и цунами, но вероятно ще задейства верижна реакция, включително и разлома Сан Андреас в Южна Калифорния

Осъдиха шофьор, убил двама души лятото на АМ "Тракия"

Осъдиха шофьор, убил двама души лятото на АМ "Тракия"

България Преди 2 часа

Размерът на наложеното наказание лишаване от свобода е в размер шест години

Хатай под вода: Свлачища затвориха пътища, коли отнесени от пороен дъжд

Хатай под вода: Свлачища затвориха пътища, коли отнесени от пороен дъжд

Свят Преди 2 часа

Към момента екипи на жандармерията и пожарната продължават усилията си за спасяване на блокираните превозни средства

<p>Установиха нарушения на закона за еврото на летище &bdquo;Васил Левски&ldquo;</p>

Магазини на летище „Васил Левски“ в София с нарушения по евро закона, грозят ги глоби

България Преди 2 часа

При установяване на повторно нарушение санкцията се увеличава и достига до 14 000 лева

4 години затвор за катастрофа между BMW и каруца с 4 жертви

4 години затвор за катастрофа между BMW и каруца с 4 жертви

България Преди 2 часа

Подсъдимият се движил със скорост 116 км./ч., пред него в лявата част на дясната пътна лента се движила каруцата, в нарушение на правилата от ЗДвП, без светлоотразители и светещо тяло за движение през нощта

<p>Зетят на Тръмп отново на дипломатическа мисия в Израел</p>

Кушнър се върна в Израел - зетят на Тръмп отново в ролята на посредник

Свят Преди 3 часа

През септември 2025 г. Тръмп представи план за примирие в Газа, включващ постоянно прекратяване на огъня и освобождаване на всички заложници

<p>Хоспитализираха бивш футболист на &quot;Реал Мадрид&quot;</p>

Хоспитализираха бивш футболист на "Реал Мадрид", получил инфаркт

Свят Преди 3 часа

Новината беше оповестена от FC de Rebellen

Правилото 3,5%: Могат ли 12 милиона души да свалят Тръмп?

Правилото 3,5%: Могат ли 12 милиона души да свалят Тръмп?

Свят Преди 3 часа

Според правилото ако 3,5% от населението на една държава излязат на протести срещу режим, той неизбежно ще падне

"ДПС-Ново начало" призова финансовия министър да осигури пари за служебни коли на Президентството

"ДПС-Ново начало" призова финансовия министър да осигури пари за служебни коли на Президентството

Свят Преди 3 часа

Това трябва да се случи с постановление на Министерския съвет

Всичко от днес

От мрежата

10 сладки начина как кучетата показват, че ни обичат

dogsandcats.bg

Защо кучетата се въртят, преди да се изходят

dogsandcats.bg
1

Броят мечките в страната

sinoptik.bg
1

"Сиромашко" лято през ноември

sinoptik.bg

"Спри да се правиш на жертва": Първият съпруг на Дженифър Лопес я обвини в изневяра и лъжи

Edna.bg

Как един коментар в Instagram разпали враждата между Селена Гомес и Хейли Бийбър

Edna.bg

Скочиха на Винисиус - обвиниха го в симулации и неспортсменство (видео)

Gong.bg

Клоп: Отказах на Манчестър Юнайтед, не исках Погба и Роналдо, не беше моят проект

Gong.bg

Убитото в мол дете било намушкано в сърцето

Nova.bg

Георг Георгиев: България е готова да осигури въздушен коридор на Путин за срещата му с Тръмп в Будапеща

Nova.bg