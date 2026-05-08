Пентагонът публикува десетки файлове за НЛО, които Тръмп определи като "много интересни"

Публикуването на 162 файла от Пентагона идва след президентска заповед от февруари, която изисква по-голяма прозрачност относно извънземен живот, UAP и НЛО

8 май 2026, 16:31
М инистерството на отбраната на САЩ публикува над 160 документа, свързани със sightings на неидентифицирани летящи обекти, датиращи отпреди близо 80 години, само два дни след като президентът Доналд Тръмп заяви, че част от информацията "ще бъде много интересна за хората".

Публикуването на 162 файла от Пентагона идва след президентска заповед от февруари, която изисква по-голяма прозрачност относно "извънземен живот, неидентифицирани въздушни явления (UAP) и неидентифицирани летящи обекти (НЛО)".

"Американският народ вече може незабавно да получи достъп до декласифицираните правителствени файлове за UAP. Най-новите видеа, снимки и оригинални документи от цялото федерално правителство вече са събрани на едно място - без необходимост от разрешение за достъп", заяви Пентагонът в публикация в X.

От ведомството добавиха, че "докато предишни администрации са се опитвали да дискредитират или разубеждават обществото, президентът Тръмп е фокусиран върху максимална прозрачност, така че хората сами да преценят съдържанието на тези файлове".

  • Какво съдържат документите

Сред публикуваните материали има разузнавателни доклади, досиета на ФБР, свидетелски показания и публични сигнали за предполагаеми наблюдения на НЛО през годините.

Част от документите на ФБР съдържат уточнение, че част от информацията вече е била "частично" публикувана в миналото.

В първоначалния пакет са включени и стенограми от разговори на астронавти от NASA, съобщаващи за неидентифицирани обекти по време на космически мисии. Други файлове съдържат архивни вестникарски изрезки за предполагаеми наблюдения на НЛО още от 50-те години на миналия век.

  • Пентагонът: Няма доказателства за извънземни

Още преди разпореждането на Тръмп Пентагонът вече работеше по декласифицирането на документи за т.нар. необясними аномални явления.

Бившият директор на службата за разследване на аномални явления към Министерството на отбраната Шон Къркпатрик заяви, че не очаква сензационни разкрития.

"Хората не бива да се надяват, че ще има документ със снимки и интервюта с извънземни", каза той пред Associated Press. "Такова нещо просто не съществува."

Според Къркпатрик много от видеата, представяни като доказателство за извънземна технология, имат напълно обикновени обяснения. Той посочва, че инфрачервените камери на американската армия често улавят топлинни следи от самолетни двигатели, които могат да изглеждат като бързо движещи се обекти.

  • Политици продължават да настояват за повече информация

Въпреки това редица републикански политици продължават да твърдят, че правителството крие информация.

Конгресменката Анна Паулина Луна например заяви миналата година в подкаста на Джо Роган, че е виждала доказателства за "междуизмерни същества" и обвини Пентагона в недостатъчна прозрачност.

Вицепрезидентът JD Vance също призна, че е "обсебен" от файловете за НЛО. През март той заяви, че се опитва да намери време да разследва Area 51 и че според него много от предполагаемите извънземни всъщност може да са "демонични фигури".

"Имам още три години като вицепрезидент", каза Ванс пред консервативния подкастър Бени Джонсън. "Ще стигна до дъното на файловете за НЛО."

  • Няма потвърдени доказателства за извънземна технология

Доклад на службата AARO от 2024 г. регистрира стотици нови сигнали за необясними явления, но не откри доказателства, че американското правителство някога е потвърждавало извънземна технология.

Очаква се скоро да бъде публикуван и втори доклад с по-нови случаи.

Решението на Тръмп за публикуване на файловете идва след като в началото на втория си мандат през януари 2025 г. той разпореди разсекретяване и на документи, свързани с убийствата на президента Джон Ф. Кенеди, сенатор Робърт Ф. Кенеди и Ма̀ртин Лу̀тър Кинг-младши.

Тези разкрития обаче не донесоха особено нова информация отвъд вече известното за трите убийства, белязали бурните години на 60-те.

Източник: nypost    
