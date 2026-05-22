Любопитно

„Критична мисия“: 8-годишно дете забеляза правописна грешка в сайта на НАСА; отговорът на агенцията спечели сърцата в мрежата

Космическата агенция изпрати спешна „спасителна мисия“ за една липсваща буква на сайта си, след като малък фен на ракетите я хвана в крачка. Вижте забавната размяна на реплики, която умили мрежата

22 май 2026, 08:03
Н е всяка известна в социалните мрежи истории идва от знаменитости или големи анонси. Понякога един прост и искрен момент успява да улови вниманието на хората в интернет. Настоящата размяна на реплики между НАСА и осемгодишно момче се превърна в една от онези стоплящи сърцето истории, за които потребителите онлайн не спират да говорят.

Всичко започна, след като баща, който публикува в платформата X под потребителското име @musaratali, сподели, че синът му е забелязал правописна грешка на официалния уебсайт на НАСА. Публикувайки за това в мрежата, той написа: „Хей, @NASA, моето 8-годишно дете току-що откри правописна грешка на вашия сайт“, и добави, че синът му смята това за „обновяване на критична мисия“.

Става въпрос за пропусната буква в думата „all“ (всички), изписана погрешно като „al“ на официалната страница за лунната мисия „Артемис“ (Artemis).

Публикацията бързо започна да се разпространява онлайн, като много потребители се забавляваха с вълнението и острото око на детето.

Отговорът на НАСА бързо стана вайръл

Малко след като публикацията събра популярност, НАСА отвърна с хумористичен отговор, който моментално докосна потребителите в мрежата.

„Опа! Благодарим, че ни посочихте това. Вече пътуваме, за да приберем липсващата буква“, написаха от космическата агенция.

Отговорът беше споделян масово в социалните медии, като много хора похвалиха НАСА за това, че е реагирала по толкова приятелски и мил начин.

Бащата споделя, че синът му е бил във възторг

Сърдечното взаимодействие продължи, когато бащата на момчето реагира на коментара на НАСА и сподели колко много означава това за сина му.

„Хаха, благодаря ви за толкова топлия отговор, синът ми ще бъде във възторг да го прочете, тъй като той вече е обсебен от изстрелванията на ракети и копнее да стане „космонавт с главата надолу“. И мога само да си представя какво ще разкаже на целия си клас за това“, написа той.

Неговото съобщение добави личен щрих към вайръл момента, а редица потребители се присъединиха към разговора с насърчителни коментари за младия космически фен.

Потребителите в социалните мрежи хвалят любопитството на детето

Докато историята се разпространяваше онлайн, много потребители аплодираха момчето за това, че е забелязало грешката. Други също споделиха примери за пропуски, които сами са откривали в интернет space-а.

„Аз също намерих грешка през август 2025 г. и тя все още не е поправена. Трябва да бъде „милиона“ километра“, коментира един потребител, прикачвайки екранна снимка. Друг се пошегува: „Това поне показва, че сайтът на @NASA не е генериран изцяло от изкуствен интелект“.

Няколко коментара се фокусираха и върху бъдещето на детето и неговия интерес към науката и космоса.

„Вашият осемгодишен герой заслужава златна значка с формата на буквата „L“ (б.пр. – от липсващата буква) и правото да даде име на следващия марсоход. Кажете му: отлична работа!“, написа един потребител.

Друг добави: „Днес той поправя правопис, а в бъдеще може да управлява местообитания на Марс и да настройва местното им производство. Дано да запази любопитството си.“

Източник: TOI    
