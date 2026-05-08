Свят

Пентагонът разсекрети досиета за „супергорещо“ НЛО край секретен обект

Министерството на отбраната на САЩ публикува масив от 162 документа, описващи необясними явления. Сред тях се откроява доклад за „супергорещи“ сфери, които се разделят при висока скорост и маневрират по начин, непосилен за модерната бойна авиация

8 май 2026, 22:07
Източник: БТА/АР

А мерикански военен самолет е преживял необичайна среща със „супергореща“ сфера по време на нощна мисия миналата година. Това разкриват новопубликуваните досиета на Пентагона, хвърлящи светлина върху поредица от инциденти с Неидентифицирани аномални явления (UAP).

Странната случка се е разиграла, докато военни части са провеждали издирвателна операция в планински район в близост до строго охраняван правителствен обект. Според редактирания документ, публикуван от военното ведомство в петък, в един момент длъжностно лице е докладвало за „възможен летателен апарат на хоризонта, отдалечаващ се в посока запад“.

Малко след това друг участник в мисията потвърждава наблюдението, заявявайки, че е забелязал „кълбо, описано като „супергорещо“, което се носи ниско над земята“. Според официалния файл, обектът се е насочил на изток с изключително висока скорост, след което внезапно се е разделил на две части.

В документите изрично се посочва, че един от военните самолети в района „не е успял да достигне скоростта“ на обектите и е бил принуден да „прекрати преследването“.

„Вторият пилот докладва, че под наблюдението на екипажа нещо се е отделило от двата обекта, след което се е насочило в различна посока с огромна скорост“, се казва в досието.

Минута по-късно офицерите отбелязват, че две от сферите буквално са „пламнали“ и са останали неподвижни една до друга. Те са били с овална форма, оранжев цвят с бяло-жълто ядро и са излъчвали силна светлина във всички посоки.

„След няколко секунди трета сфера се е появила под първите две, а след това още една под нея, докато под първоначалните обекти не са се оформили общо четири или пет“, се посочва още в доклада. „След кратко кълбата са започнали да изчезват в обратен ред, докато екипажът не е изгубил визуална връзка с тях“.

Към момента не се уточнява точното местоположение на инцидента. Смразяващото описание е част от мащабен архив от 162 файла, които станаха публично достъпни чрез новата специализирана платформа на Министерството на отбраната на САЩ, посветена на изследването на НЛО.

Източник: nypost.com    
