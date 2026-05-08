Пентагонът разсекрети досиета за „супергорещо“ НЛО край секретен обект

А мерикански военен самолет е преживял необичайна среща със „супергореща“ сфера по време на нощна мисия миналата година. Това разкриват новопубликуваните досиета на Пентагона, хвърлящи светлина върху поредица от инциденти с Неидентифицирани аномални явления (UAP).

Странната случка се е разиграла, докато военни части са провеждали издирвателна операция в планински район в близост до строго охраняван правителствен обект. Според редактирания документ, публикуван от военното ведомство в петък, в един момент длъжностно лице е докладвало за „възможен летателен апарат на хоризонта, отдалечаващ се в посока запад“.

Малко след това друг участник в мисията потвърждава наблюдението, заявявайки, че е забелязал „кълбо, описано като „супергорещо“, което се носи ниско над земята“. Според официалния файл, обектът се е насочил на изток с изключително висока скорост, след което внезапно се е разделил на две части.

В документите изрично се посочва, че един от военните самолети в района „не е успял да достигне скоростта“ на обектите и е бил принуден да „прекрати преследването“.

„Вторият пилот докладва, че под наблюдението на екипажа нещо се е отделило от двата обекта, след което се е насочило в различна посока с огромна скорост“, се казва в досието.

Минута по-късно офицерите отбелязват, че две от сферите буквално са „пламнали“ и са останали неподвижни една до друга. Те са били с овална форма, оранжев цвят с бяло-жълто ядро и са излъчвали силна светлина във всички посоки.

„След няколко секунди трета сфера се е появила под първите две, а след това още една под нея, докато под първоначалните обекти не са се оформили общо четири или пет“, се посочва още в доклада. „След кратко кълбата са започнали да изчезват в обратен ред, докато екипажът не е изгубил визуална връзка с тях“.

Към момента не се уточнява точното местоположение на инцидента. Смразяващото описание е част от мащабен архив от 162 файла, които станаха публично достъпни чрез новата специализирана платформа на Министерството на отбраната на САЩ, посветена на изследването на НЛО.