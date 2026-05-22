Българската „Бангаранга“ срещу руската „Буря“: Никола Дипчиков се изправя срещу абсолютна ММА легенда

Най-добрият български ММА боец в средна категория Никола Дипчиков ще се изправи срещу руската легенда Александър Шлеменко в основния мач на предстоящата галавечер ACA 204. Грандиозното бойно шоу ще се проведе на 19 юни в руския град Омск.

Първоначално българинът трябваше да премери сили с друг опасен опонент - Артьом Фролов. Плановете на организацията обаче се промениха внезапно, след като Рамазан Емеев, който беше планиран за съперник на Шлеменко, получи контузия. Промоутърите от ACA реагираха светкавично и избраха именно Дипчиков за заместник в голямото дерби.

Александър Шлеменко е едно от най-емблематичните имена в историята на руските смесени бойни изкуства. 41-годишният ветеран от Омск притежава внушителен баланс от 67 победи и само 17 загуби в 86 професионални битки, като 35 от успехите му са постигнати с нокаут. Прякорът му „Сторм“ (Бурята) е напълно заслужен - Шлеменко е известен с разрушителната си ударна техника, летящите колене и емблематичните си въртящи се удари с обратната страна на ръката (бекфист), с които е завоювал безброй зрелищни победи.

За Никола Дипчиков това събитие представлява огромна възможност. Евентуален триумф над легенда от ранга на Шлеменко ще изстреля българския боец обратно на самия връх в дивизията и ще му осигури нов шанс за атака на шампионския пояс.

Докато за руския ветеран битката е въпрос на чест пред родна публика, в клетката срещу него ще се изправи бруталната сила на българската „Бангаранга“. Феновете на бойните спортове у нас вече са в очакване на зрелищния сблъсък. Успех на Ники Дипчиков!