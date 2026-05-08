Разсекретените досиета: Бъз Олдрин описва „необичайни явления“ по време на мисията до Луната

Ново разсекретени документи на Пентагона разкриват свидетелства на легендарния астронавт Бъз Олдрин за необясними светлини и обекти по време на историческата мисия „Аполо 11“. Данните хвърлят нова светлина върху десетилетните спекулации за НЛО

8 май 2026, 20:34
П ентагонът публикува нови документи за НЛО, свързани с евентуални срещи с извънземни обекти. Легендарният астронавт от „Аполо 11“ Бъз Олдрин си спомня за няколко „необичайни“ явления, с които той и екипажът му са се сблъскали по време на първата мисия за кацане на Луната, става ясно от поредица документи, публикувани в петък.

Олдрин, вторият човек, стъпил на повърхността на Луната, описва три конкретни аномалии по време на технически разбор на екипажа, състоял се седмица след безопасното им завръщане на Земята през юли 1969 г.

„Първото необичайно нещо, което видяхме, беше, предполагам, на около ден път или съвсем близо до Луната. Имаше значителни размери, затова го разгледахме през монокуляра“, споделя Олдрин, отбелязвайки, че първоначално екипажът е предположил, че става дума за ракетата-носител „Сатурн V“.

Друго необяснимо наблюдение е „възникнало постепенно“, казва астронавтът, според документите.

„Не знам дали го видях още първата нощ, но съм сигурен, че го видях през втората. Опитвах се да заспя на изгасени светлини. Забелязах нещо, което ми се стори като малки проблясъци в кабината, появяващи се през няколко минути...“, разказва тогава Олдрин, който днес е на 96 години.

По време на обратния път той е наблюдавал и „доста ярък източник на светлина, който предварително приписахме на евентуален лазер“.

Още по-странни наблюдения са докладвани по време на „Аполо 12“ – втората мисия за кацане на Луната, стартирала месеци по-късно, през ноември 1969 г. Астронавтите са заснели пет различни „неидентифицирани явления“ от лунната повърхност, разкриват документите. Обработено изображение, публикувано от Министерството на отбраната, показва няколко ярки светлини, извисяващи се в черното небе над Луната.

Пентагонът започна да публикува масива от документи в петък, заявявайки на обществеността, че всеки може да си направи собствени заключения относно „неидентифицираните аномални явления“.

„Тези досиета, скрити зад грифове за класифицирана информация, отдавна подхранват оправдани спекулации. Време е американският народ сам да се увери в съдържанието им“, заяви министърът на отбраната Пит Хегсет.

Президентът Тръмп загатваше за възможното публикуване на файловете още от февруари.

Източник: nypost.com    
